Mere i løn til borgmestrene

I dag får Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk cirka 51.000 i løn om måneden. Efter næste kommunalvalg kan Henrik Rasmussen, eller en anden, der bliver borgmester, se frem til en lønstigning på 31,4 procent. Foto: Kim Matthäi Leland

HELE OMRÅDET. Et politisk flertal på Christiansborg har besluttet, at landets borgmestre skal have mere i løn. Også i Vallensbæk, Glostrup og Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Venstre, Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Liberal Alliance på Christiansborg står bag en ny aftale, som betyder, at borgmestre og regionsrådsformænd kan se frem til en lønstigning på 31,4 procent. Eller som det hedder i aftaleteksten:

– Svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Dermed kan borgmestrene i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup se frem til større løn.

Rimelig med stigning

Netop forskellen mellem borgmestrenes løn og lønudviklingen i almindelighed er det, Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, hæfter sig ved:

– Det er vel ikke urimeligt, at borgmestrene får mere i løn. Lønnen bør følge pris- og lønudviklingen i samfundet, og borgmestrene har haft et kæmpe efterslæb siden midten af 90’erne. Det er borgmesteren, der står til ansvar for det, administrationen gør, og borgmesteren skal selvfølgelig lønnes derefter. Jeg mener, at en borgmester burde få 1 kr. mere i løn end kommunaldirektøren.

Henrik Rasmussen får knap 51.000 kr. hver måned. Et beløb der er bestemt ud fra antallet af indbyggere i kommunen.

Med lønreguleringen vil dette stige til cirka 66.000 kr.

Vidste det

John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup, er i samme lønkategori som Henrik Rasmussen. Han kan derfor, hvis han bliver genvalgt som borgmester efter næste kommunalvalg, se frem til at få cirka 66.000 i måneden.

Han siger om den nuværende og kommende løn:

– Jeg vil som tidligere ikke kommentere det rimelige eller urimelige i aflønningen, som var mig bekendt, da jeg sagde ja til jobbet og derved gik betragteligt ned i løn og levestandard for seks år siden. Om det er rimeligt, at en kommunaldirektør får det dobbelte, eller om jeg er nummer 14 eller 22 på den kommunale rangstige, overlader jeg gerne til andre.

Mange opgaver

Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, er borgmester for flere borgere end de to øvrige. Han får derfor også mere i løn, fortæller han:

– Jeg får i dag 55.415 kr. Den stiger til 70.000. Det er reelt nok, at vi får et løft og samtidig fremover reguleres i takt med lønudviklingen. Der har været et lønefterslæb for borgmestre siden 1994 i forhold til den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked.

I det hele taget, mener Kent Max Magelund, at arbejdsbyrden retfærdiggør lønnen:

– Som borgmester har du et kæmpe ansvar, skal træffe nogen vigtige beslutninger, der har konsekvens for dine borgere, har en meget lang arbejdsdag, og tit en syv dages arbejdsuge på op til 70 – 80 timer.

Og der er brug for nytænke aflønningen af borgmestre, mener Kent Max Magelund:

– Tit har det været vederlaget fra andre erhverv, der har hævet borgmesterlønnen op på et niveau, hvor det svarer til arbejdsbyrden og ansvaret i jobbet. Dog ser jeg hellere, at man giver borgmesteren en ordentlig løn og nedsætter honorarerne på de andre erhverv. Det virker mere rimeligt, da visse honorarer kan se voldsomme ud for den almindelige borger, selvom det er meget ansvarsfulde, økonomiske bestyrelsesposter og en stor koncern, man er den en del af.

Lønstigningen træder i kraft 1. januar 2018, altså efter næste kommunalvalg