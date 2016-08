Bog om bryggeriet

Der var fyldt godt op i Glostrups Gamle Præstegård til Lokalhistorisk Arkivs Bookrelease. Mange var mødt op for at se den nye bog, høre borgmesterens tale og møde holdet bag bogen.

Arkivleder Camilla Lynggaard Boysen fortæller, at bogen gerne skal være den første i rækken af lokalhistoriske udgivelser med en moderne tilgang og bred appel.

– Vi vil rigtig gerne nå ud til både de eksisterende, men også nye målgrupper. Der er utroligt mange glostruppere, som interesserer sig for deres lokalhistorie – og vi oplever især en stigning i yngre interesserede. Med den nye stil, som vi har lagt med ”Om Mænd og Øl” håber vi at nå ud til rigtig mange, siger hun.

Menneskerne i historien

Bogen serverer lokalhistorien med en faglig, men skæv vinkel. Man får her historien om Glostrups bryggeri gennem historierne om bryggerne.

– Det er menneskene i historien, som gør den interessant. Det er menneskene, som skaber tidens ånd og grundlaget for fremtiden. Og i bryggeriets levetid, var bryggerne i dén grad med til at skabe byen og dens ånd, siger arkivlederen.

Bag bogen står forfatter Sofie E. Jensen med redaktion af arkivar Stine Berndt. Bogprojektet har dertil blandt andet involveret Kirsten Lindaa Petersen, som er frivillig på arkivet, og et godt samarbejde med Slægtshistorisk Forening.

– De har været en stor hjælp til særligt research og transskribering af gamle kilder, fortæller Camilla Boysen og fortsætter:

– De har sammen med bryggernes efterkommere gjort projektet muligt, og vi har været meget glade for samarbejdet. Vi håber nu, at bogens læsere vil blive ligeså glade for at læse den, som vi har været for at lave den. Arkivet har det mål gennem formidling at skabe bro mellem fortid, nutid og fremtid, og det håber vi lykkes med blandt andet denne bog.

Som Borgmester John Engelhardt sagde i sin tale:

– Historien er byens identitet og er dermed grundlaget for den retning, byen udvikler sig i. Fortiden er med til at skabe rammerne for fremtiden. Glostrup har 825-års historie at bygge videre på – 825 års historier som skal formidles. Dét gør arkivet nu med bogen ”Om Mænd og Øl”, og de viser igen, at de arbejder med historien på en frisk og nytænkende måde.