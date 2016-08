Boligselskab forbereder sig på kontanthjælpsreform

Til oktober træder regeringens nye kontanthjælpsreform i kraft, og derfor afholder Bo-Vest i samarbejde med Brøndby Kommune informationsmøde om reformen og dens konsekvenser i næste uge.

– Vi synes, det er meget vigtigt, at vores beboere er orienteret om de nye regler. Det vil være endnu værre for de berørte mennesker, hvis det den 1. oktober kommer bag på dem, at de er blevet skåret i ydelser. Derfor holder vi informationsmøder, hvor vi fortæller om de nye regler og den hjælp, beboerne kan få hos os og kommunen, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør i Bo-Vest.

Undgå konsekvenser

Når det nye kontanthjælpsloft træder i kraft, vil det betyde, at en række mennesker over hele landet vil have mindre at gøre godt med i hverdagen, fordi der indføres et loft over, hvor meget man samlet set kan modtage i ydelser fra det offentlige. Det gælder også, hvis man er på kontanthjælp og ikke har opholdt sig i Danmark i syv af de seneste otte år. I så fald er man ikke længere berettiget til kontanthjælp, men vil fremover i stedet modtage den lavere ’integrationsydelse’.

Blandt almene beboere vil det nye kontanthjælpsloft medføre lavere boligstøtte og et lavere niveau af andre særlige ydelser. De vil derfor kunne opleve, at deres husleje stiger, selvom det reelt er deres boligstøtte, der falder. Hos Bo-Vest frygter man, at det vil presse mennesker ud af deres bolig, fordi de simpelthen ikke kan betale huslejen.

– I Bo-Vest ligger det os meget på sinde at forsøge at rådgive og hjælpe de berørte beboere. Nogen risikerer måske at komme til at stå uden tag over hovedet, og de menneskelige konsekvenser vil vi meget gerne undgå. Vores dygtige team af økonomiske rådgivere kan derfor hjælpe med at lægge budgetter og hjælpe vores beboere med at få lidt bedre styr på privatøkonomien, og så må vi selvfølgelig opfordre de ramte beboere til at forsøge at finde et arbejde, selvom vi udmærket ved, at det er rigtig svært, siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

En del af de berørte beboere er dog i forløb, der skal gøre dem bedre i stand til at være på arbejdsmarkedet, så et arbejde her og nu er ikke nødvendigvis den bedste løsning, fordi man på den måde skubber problemerne foran sig.

Rådgivning som hjælp

Samlet set forsøger boligselskabet altså at hjælpe de beboere, der bliver ramt af regeringens nye kontanthjælpsloft, med gode råd om de daglige budgetter og privatøkonomien, så de kan skære i deres udgifter alle de steder, det overhovedet kan lade sig gøre.

Men Bo-Vest kan ikke, i lighed med andre almene boligselskaber og kommuner, stå klar med en anden bolig eller komme med egentlig økonomisk hjælp.

– Vi vil hjælpe alt det, vi kan, men man må blandt andet huske, at vi ikke kan se bort fra ventelisterne, og at det desuden er forbundet med yderligere omkostninger at flytte, siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

I stedet forsøger Bo-Vest altså med rådgivning og afholder derfor informationsmøde i Kisumparken på næste onsdag. Flere lignende møder er under planlægning i andre af Bo-Vests boligområder.

Møderne arrangeres i samarbejde med kommunerne. Her får man forklaret de muligheder man har, hvis man har fået brev fra kommunen om de kommende ændringer.

Bo-Vest og Brøndby Kommune holder informationsmøde onsdag den 24. august kl. 16-18 i Cafe 13, Kisumparken 2 i Brøndby Strand.

Hvis man bliver ramt af de lavere ydelser, kan man blandt andet:

• Lave et nyt budget for sin økonomi ud fra de nye ændringer i indkomsten, der bliver lavere.

• Hvis man fremover får svært ved at betale husleje, bør man kontakte Bo-Vest og høre, hvilke muligheder der er for at komme på venteliste til en mindre og billigere bolig. Der er dog lang ventetid til de billige lejemål, og der er en hel del udgifter forbundet med at flytte.