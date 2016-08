Centrum for udvikling eller afvikling?

Midt i Stranden ligger et fort, Brøndby Strand Centrum.

Mure hele vejen rundt, et plankeværk med pigtråd og røde, vindslidte flag, der blafrer i vinden.

De smalle indgange fører ind til en gård omkranset af butikker.

En genbrugsbutik, et værtshus, en grønthandler, en Netto samt en Matas. Og flere lukkede butikker.

Nogle af dem åbner igen, siger rygtet, men det er uklart, hvornår det sker, og hvad der præcist skal være i dem.

– Det er en dødssejler, siger Johnny.

Sammen med to andre sidder han på en af bænkene og nyder en kold bajer. Den ene holder en stor hund i snor. Den kigger sig roligt omkring.

– Os, der er kommet op i alderen og ikke har nogen bil, har ikke så let ved at komme andre steder hen, så det her er, hvad vi har, siger Johnny, der har mistet sin kone, og nu ikke har så meget andet at lave.

De to andre mænd nikker bekræftende til Johnnys analyse af Brøndby Strand Centrum, og de muligheder, eller mangel på samme, der er omkring det.

Johnny peger over mod en af de tomme butikker:

– Prima er lukket, men der kommer en Kiwi til november. Men det ser godt nok ikke sådan ud lige nu.

Større proces

Ser man på punkterne til kommunalbestyrelsens møde i aften (onsdag, red.), kunne det godt virke som om, at de lokale politikere har lyttet til Johnny.

For de skal nemlig diskutere det, der på dagsordenen hedder ”Brøndby Strand 2030, godkendelse af rammer for projektet,” men som, når man dykker ned i materialet, er en storstilet udviklingsplan for området omkring Brøndby Strand Centrum.

I planen foreslår Teknisk Forvaltning blandt andet at oprette institutioner i centeret, at de grønne områder omkring centeret bliver mere varierede og at der generelt set bliver skabt bedre sammenhænge i hele området.

– Det her sammenfatter det, vi har talt om det sidste halve år. Det skal gerne give den tidligere plan fra 2009 luft under vingerne, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Således er de skitserede tanker en del af et større initiativ, fortæller Vagn Kjær-Hansen:

– Vi havde et møde i foråret, hvor beboerne, boligforeningerne og eventuelle investorer deltog. Her talte vi om, hvad der var af ønsker og muligheder.

Desværre manglende der til mødet en vigtig aktør, siger Vagn Kjær-Hansen:

– Ejeren af centeret mødte ikke frem. Men vi har efterfølgende været i kontakt med dem, og de har indikeret velvilje til at sætte fokus på centeret. Det vil være dejligt, hvis det sker.

Rimelige priser

Inde på værsthuset Jeppe V sidder fem mennesker ved baren.

Musik og tobaksrøg blander sig med lokalets massive brune farve. Ved spillemaskiner har en mand slået sig ned og stirrer lige frem for sig. Han siger ingenting. Det gør de andre heller ikke. Hver passer deres.

– Er det nu dig igen? Johnny kigger op over ølglasset

– Jeg har jo sagt, hvad der er at sige om det her sted.

Sanne og Jan sidder også i baren. Normalt kommer de i Brøndby Strand Centrum og på værtshuset om lørdagen, men da de har ferie har de fundet vej på en hverdag.

– Vi kommer en gang om ugen for at handle. Vi bor i Brøndbyvester, men der kan man ikke handle, så kører vi hertil, for her er, hvad vi skal bruge.

Sanne holder en pause. Foran hende står et glas vin. Det er hende, der taler, det er Jan, der bekræfter ordenes sandhed.

– Det er især grønthandleren, der god. De har gode varer, og blomsterne holder længe, og så er det billigt.

Bliver svært

Ifølge Vagn Kjær-Hansen er der flere faktorer, der spiller ind, hvis centeret og området omkring det skal udvikle sig i positiv retning:

– Det her center er ikke noget at råbe hurra for. Vi regner med at det grønne stykke, der er mellem centeret og kirken kan sælges til en investorer, så der kan bygges boliger der.

Selve centeret kan politikerne ikke umiddelbart gøre noget ved, da det ikke er kommunen, der ejer det. Men ejeren kan måske presses til handling, håber Vagn Kjær-Hansen:

– Udviklingen kommer ikke af sig selv, og det kan blive svært. Men hvis vi får gang i arealerne rundt om centeret, kan det være ejeren kan se det fornuftige i også at gøre noget ved selve centeret.

Og så bør der arbejdes for, mener Vagn Kjær-Hansen, at centeret åbnes op:

– Vi er mange som forestiller os, at man åbnede centeret ud mod parkeringspladsen.

Beboerne er gidsler

En dame er stoppet op ved grønthandleren. Hun har stillet sin rollator midt blandt stakke af meloner og blomkål. Ved siden af forsøger en kvinder at få plads til sine indkøb på en cykels bagagebærer. Det ser ikke ud til, at det gør noget, at det tager lang tid.

– Det er under al kritik. Lars Lærke Olsen, medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby bor i området, og har netop hentet en gul pose varer i Netto.

– Netto er slet ikke gearet til at være den førende indkøbsmulighed i området. Der mangler noget større.

Lars Lærke Olsen stiller varerne fra sig.

– Beboerne her i området bliver taget som gidsler, når der ikke sker noget. Jeg håber, vi kan få en god dialog med ejeren om at gøre noget ved det.