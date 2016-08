Danmarks bedste på bue

Der deltog to bueskytter fra Glostrup Bueskyttelaug i de danske mesterskaber for masterskytter (aldersklasse over 50 år), som blev afholdt i Lyngby lørdag den 20. august.

Hanne Christensen lagde ud med at vinde kvalifikationsskydningen på point og blev derefter seedet nummer et. Hanne Christensen vandt derefter finalen og blev derfor dansk mester for fjerde år i træk.

Desuden skød Hanne Christensen og Tonny Stütz mix holdfinalerne, som endte uafgjort med 141 point til begge hold. Denne score er ny Danmarksrekord, som begge hold derfor deler.

Den efterfølgende shoot off vandt to skytter fra Odense, og Hanne Christensen og Tonny Stütz vandt derfor sølv i mix hold.

Hanne Christensen og Tonny Stütz skyder begge med buetypen Compound.