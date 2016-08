Døgnrapporten

Mand sigtet for butikstyveri

BRØNDBY. Fredag den 19. august kl. 10.30 blev en 41-årig mand tilbageholdt af personalet for butikstyveri i en dagligvareforretning på Nygårds Plads i Brøndby. Politiet ankom kort tid efter, hvor manden blev sigtet.

Ældre mand udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Fredag den 19. august omkring kl. 11.30 blev en 76-årig mand udsat for tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup, da han var på vej hjem fra sin indkøbstur. To mænd henvendte sig til manden og spurgte om vej ind til byen. Kort tid efter blev manden kontaktet af banken, da der var blevet hævet et større pengebeløb fra mandens dankort.