Døgnrapporten uge 35

Harmonikasammenstød

GLOSTRUP. Onsdag den 24. august kl. 16.43 skete der et harmonikasammenstød på Hovedvejen i Glostrup, da en personbil ikke nåede at bremse for de foranholdende biler, der standsede for rødt lys. Føreren, en 38-årig mand, der forsagede ulykken, blev samtidig sigtet for spirituskørsel, da en alkometertest viste, at hans promille var over det tilladte.

Kvinde kørte i frakendelsestiden

BRØNDBY. Onsdag den 24. august kl. 17.14 blev en personbil bragt til standsning på Roskildevej i Brøndby, hvor en 32-årig kvinde blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da hun tidligere har fået frakendt sit kørekort.

Ung kvinde overfaldet

BRØNDBY. Onsdag den 24. august kl. 19 anmeldte en 20-årig kvinde, at hun netop var blevet overfaldet af en gruppe piger foran en p-kælder på Dyringparken i Brøndby. Årsagen til overfaldet er ukendt, men kvinden kender identiteten på flere af pigerne, der overfaldt hende.

Soloulykke på motorvej

BRØNDBY. Torsdag den 25. august kl. 06.25 mistede en 31-årig kvinde herredømmet over sin bil på Holbækmotorvejen i nordgående retning nær Brøndby. Kvinden påkørte en lysmast, men pådrog sig ingen alvorlige skader.

Ældre dame udsat for tricktyveri

BRØNDBY. Lørdag den 27. august kl. 10.47 blev det anmeldt, at en 93-årig dame i kørestol havde været udsat for tricktyveri på Hallingparken i Brøndby, da en udenlandsk kvinde fik ombyttet damens to guldringe til to falske guldringe, ligesom damens guldarmbånd også blev ombyttet. Der er ikke givet yderligere signalement af gerningskvinden.

Mand kørte bil i frakendelsestiden

GLOSTRUP. Lørdag den 27. august kl. 20.05 blev en personbil bragt til standsning på Gotfred Andersens Allé i Glostrup, hvor den 44-årig mandlige fører blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Spirituspåvirket bilist faldt i søvn på vejen

GLOSTRUP. Søndag den 28. august kl. 03.55 blev det anmeldt, at en bil holdt i tomgang på en af kørebanerne på Hovedvejen i Glostrup, mens føreren lå og sov. Politiet ankom til stedet og fik kontakt til føreren, en 49-årig mand, der blev vurderet værende stærkt påvirket af alkohol. Manden blev samtidig sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han tidligere har fået frakendt sit kørekort. Han blev bragt til Albertslund Politigård, hvor han fik udtaget en blodprøve.