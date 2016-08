Ejeren: Bydelscentre er udfordret

Hos KFI, den erhvervsdrivende fond, der ejer Brøndby Strand Centrum, er man godt klar over, at centeret har udfordringer. Således siger Klaus Cardél, udviklingschef hos KFI:

– Bydelscentrene har det svært disse år. Vores indkøbsvaner ændrer sig, vi køber mere på nettet, og vi vil gerne handle større steder. Det kan man mærke i blandt andet Brøndby Strand Centrum.

KFI ejer bydelscentre flere steder i landet, og når Klaus Cardél sammenligner Brøndby Strand Centrum med andre bydelscentre, så befinder centeret sig cirka i midten:

– Ja, der er ikke så meget liv som tidligere. Omvendt er situationen ikke så slem for Brøndby Strand Centrum som for nogle af de andre bydelscentre.

I foråret havde Brøndby Kommune inviteret til et møde om udviklingen af området omkring Brøndby Strand Centrum. Et møde, Klaus Cardél og KFI valgte ikke at deltage i:

– Jeg var forhindret i at være med. Men jeg har efterfølgende været i dialog med Brøndby Kommune.