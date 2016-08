En sommerferie er 15 bøger lang

Til daglig går Hannah i 2.a på Egholmskolen. I løbet af sommerferien har hun læst 15 bøger og lavet 15 boganmeldelser.

Forleden var hun forbi Kultur- og Borgerhuset for at hente finalepræmien; biografbilletter med det hele.

Jeg kan bedst lide …

Børnebibliotekarerne havde en snak med Hannah og bad hende færdiggøre et par sætninger.

Jeg kan bedst lide at læse: Hestebøger, fordi de er søde.

Det er fedt at læse bøger fordi: At så er det ligesom man kan hoppe ind i en andens fantasi, og se hvordan det er.

Hvis jeg skulle skrive en bog, skulle den handle om: En hest der kom til dyrlægen fordi den har fået noget i foden. Ejeren bliver ked af det, men lægen fikser det og så bliver alt godt.

Hannah lovede, at hun også er med i Sommerbogen 2017.

I alt har 19 børn været med i Sommerbogen. De har alle lavet gode boganmeldelser, og tilsammen har de læst 124 bøger.