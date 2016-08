Fortalte Glostrups historie

825-års jubilæet blev selvfølgelig fejret med det, man kan ønske sig af musik og en moderne fest. Men den historiske dag skulle selvfølgelig også fejres med fokus på historien.

Det var der på festivalpladsen, hvor Glostrup Lokalhistoriske Arkiv havde udstillet genstande fra Glostrups historie og lavet nogle fine plakater, der fortale om, hvordan byen havde udviklet sig fra en lille landsby til den by, vi kender i dag. Mange gæster var en tur i teltet for at kigge, og måske få lidt skygge fra brændende sol.