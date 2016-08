Glostrupmesteren i Risk fundet

Til Glostrup Festival blev der afholdt Glostrupmesterskaber i brætspillet Risk. Men i stedet for at erobre Afrika, Asien og Europa, kunne man erobre Ejby, Vestervang og Hvissinge. Den samlede vinder blev Rebecca, mens andenpladsen gik til to drenge, der sammen kaldte sig Rostian og tredjepladsen gik til Nicolai.

– Jeg startede i Ejbyenden og arbejdede mig ned mod den anden ende. Jeg havde det grønne område til at starte med, og det gav en god bonus, fortæller Rebecca om den vindende strategi.

Designet til hurtigt spil

For at spillerne ikke skulle stå hele dagen over et spil risk, var spillet designet til at være hurtigere end det timelange spil, som var udgangspunktet. Der var færre ”lande” og færre ”kontinenter” end normalt. Det var derfor forventningen, at spillet skulle kunne klares på omkring tre kvarter, fortæller designeren Anders Schiøler, der er digitaliseringskonsulent i kommunen.

– Det var tanken, at det skulle være området omkring rådhuset, der skulle være der, hvor der var drama, og det blev det også, siger han.

Spillet har han lavet sammen med produktionsskolen, og kunne du tænke dig at spille risk på et bræt lavet over Glostrup, så er der faktisk mulighed for det. Brættet og brikkerne bliver givet til biblioteket.

– Hvis man spørger pænt, så vil de sikkert gerne stille det frem, siger Anders Schiøler.