Godt boligselskaberne tager ansvar

– Der er en ting, der midt i dette, gør mig glad. Boligselskaberne på Vestegnen, blandt andet Bo-Vest, er længst fremme med viden og konsekvenserne af kontanthjælpsreformen, og så forsøger de at hjælpe ved et arrangement som dette (mødet omtalt på modsatte side, red.).

Sådan siger Mattias Tesfaye, der er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne.

Og netop spørgsmålet om viden eller mangel på samme er et af de store problemer ved den kontanthjælpsreform, der 1. oktober træder i kraft, mener Mattias Tesfaye:

– Der kan godt blive langt mellem det, der foregår her på Christiansborg og så virkeligheden på for eksempel Vestegnen. Ministeriet mente i første omgang, at 9000 personer ville blive ramt af reformen. Men nu viser det sig, at der er sendt 50.000 breve ud.

Det holder ikke

Grundtanken i kontanthjælpsreformen er, at man ved at indføre et loft for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, vil motivere mennesker på offentlig forsørgelse til at komme i beskæftigelse. Men den præmis køber Mattias Tesfaye ikke:

– Regeringen vurderer, at en masse mennesker vil handle anderledes, når kontanthjælpsreformen træder i kraft. Man mener, de er dovne. Jeg vil ikke afvise, at enkelte vil have godt af at blive presset. Men langt de fleste på overførselsindkomst har flere problemer samtidig, og de fleste er et i et forløb, som de i stedet skulle blive i.

For kynisk

Kontanthjælpsreformen kan betyde, at nogle beboere må forlade deres almene bolig, blandt andet i Brøndby. Selvom boligselskaberne nok skal finde nye lejere, og også lejere med flere ressourcer end dem, der må flytte, bryder Mattias Tesfaye sig ikke om denne tankegang:

– Der er nogle her på Christiansborg, der har den holdning, at boligselskaberne ikke behøver at bekymre sig, at de jo bare får nye lejere, og at dem, der må flytte for eksempel kan flytte til Lolland. Det er en kynisk tankegang, jeg ikke bryder mig om. For det jo vores naboer, vi taler om. Det er jo de børn, vores børn spiller fodbold med, vi taler om. Og hvorfor er det i grunden, at de sociale problemer, der er her på Vestegnen bare sådan skal eksporteres til andre dele af landet?

Dobbelt problem

Mattias Tesfaye mener, at den kommende kontanthjælpsreform er en del af et større problem:

– Vestegnen bliver ramt dobbelt af en sådan en reform. For det første rammer den folk på overførselsindkomst her på Vestegnen. Den rammer jo ikke de velstillede borgere i Gentofte. For det andet har Venstreregeringen fokus på at hjælpe ydereområderne, men det er jo yderområderne i provisen, og ikke Vestegnen. Der er således for lidt fokus på de problemer, der er her på Vestegnen.

Bevar fokus

Ifølge Mattias Tesfaye er det for sent at gøre noget politisk ved kontanthjælpsreformens konsekvenser. I stedet håber han på, at boligselskaberne og kommunerne arbejder videre:

– Det bedste, der kan ske nu, er at boligselskaberne og kommunerne har fokus på området. Her er sådan noget som økonomisk rådgivning, som boligselskaberne arbejder med, vigtig. Rådgivning og vejledning kan måske imødegå noget af det.