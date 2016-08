Hjemmeværnet malede på børn

Så du børn malet som soldater på festivallen i lørdags, så er det ikke fordi, Glostrup er ved at starte en børnehær.

Det var kun for sjov, at de blev malet i ansigtet ved hjemmeværnets bod.

– Der har været rigtig mange forskellige mennesker forbi. Både børn, der gerne ville males i ansigtet som en soldat, og folk, der gerne ville smage vores feltrationer. Vi har også vores hunde med, som jo altid er populære, siger Thomas Reinholdt, oversergent i hjemmeværnet.

At blive medlem af hjemmeværnet kræver lidt mere end bare at udfylde en medlemsblanket, så de fik ikke rekrutteret nogen i løbet af lørdagen, men der blev vist nok vækket en interesse.

– Vi har informationsmateriale med, så folk kan se, hvad vi laver. Hvis de så har lyst, kan de komme til en informationssamtale, og så kan de ansøge om at blive optaget i hjemmeværnet, siger Thomas Reinholdt.

Han kommer fra hærhjemmeværnet, der er den del af hjemmeværnet, der er en del af Danmarks beredskab.

– Vi står klar til at hjælpe, hvis der for eksempel er store storme over landet, eller kører med patienter, hvis der er snestorm og ambulancer ikke kan komme frem, sagde han.