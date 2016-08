Kronprinsessen kom til festival

For Alma på otte år var toppen af fejringen af Glostrups 825-års jubilæum lørdag klokken

12.30. Der mødte hun nemlig kronprinsessen.

– Jeg går til kor på musikskolen, og jeg blev valgt, fordi jeg er otte år gammel og med i koret, siger hun. Hun blev selvfølgelig rigtig glad, da hun hørte, at hun skulle give blomster til kronprinsessen.

– Jeg løb ud af døren og over til min bedste veninde, der er min nabo, og fortalte det, siger hun.

Hun skulle give kronprinsessen en buket blomster, der i dagens anledning var formet med en rød bund og nogle gule blomster, så den lignede Glostrups byvåben.

Sammen med hende var Sebastian, der også skulle byde kronprinsessen velkommen til Glostrup. Han var dog ikke sikker på, at han ville gøre det.

– Jeg går på musikskolen, hvor jeg spiller saxofon. Først så vidste jeg ikke helt, om jeg ville, men så talte jeg med min mormor. Hun er altid inde til dronningens fødselsdag, og så synes jeg, det kunne være sjovt at kunne sige til hende, at jeg havde mødt kronprinsessen, siger han.

Så foreningerne

Kronprinsessen var rundt på festivalpladsen, hvor hun så nogle af alle de foreninger i Glostrup, der var på pladsen for at fortælle om deres aktiviteter. Først så hun Hvissingedanserne lave en danseoptræden, derefter var det gymnasterne fra IF32 Gymteam, der lavede en gymnastikopvisning. Den sidste forening, hun besøgte, var Glostrup Karate, der også viste prøver på, hvordan de træner og kæmper. Til sidst var hun i det store historietelt, hvor hun fik en kort gennemgang af Glostrups historie fra en lille landsby i 1100-tallet til den by, som vi kender i dag.

Kronprinsessen var glad for at komme med til fejringen af jubilæet.

– Det er dejligt at være med til Glostrups 825-års fødselsdag. Det har været festligt og en glad dag, sagde hun, da hun var på vej hjem.

Hun sagde også, at det hun havde bidt mest mærke i i løbet af dagen var glæden blandt deltagerne i festivalen.