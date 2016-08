Lærerne i Vallensbæk er ikke tilfredse

I et interview med lokalavisen Sydkysten tidligere på sommeren er Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, i forbindelse med en anonym læreres kritik af arbejdsforholdene på en af byens skoler, citeret for følgende:

– Det er ledelsen, der skal prioritere, hvordan forholdet er mellem ’andet arbejde’ og forberedelsestiden. Når lærerne kommer nu og klager, er det ren ynk, og det skal de holde op med, for det er ikke klædeligt på et område, hvor der bliver skabt rigtig gode resultater.

Senere i interviewet er Henrik Rasmussen citeret for følgende:

– Vi er den kommune på Sjælland, der bruger flest penge per elev. Det er ikke et spørgsmål om, at lærerne skal have flere penge. Det er et spørgsmål om, at de skal bestille noget. Vi er til for børnenes skyld, og det er vigtigt, at den lille håndfuld utilfredse lærere begynder at forstå det.

Disse udtalelser er faldet flere for brystet. Således har samtlige lærere minus en på Egholmskolen et læserbrev i Sydkysten i sidste uge. Heri beskylder de Henrik Rasmussen for tillidsbrud og for at håne dem offentligt, ligesom de mener, at Henrik Rasmussens udtalelser går ud over deres motivation.

I bund med tilfredshed

I interviewet med Sydkysten er Henrik Rasmussen citeret for at sige, at det blot er en lille gruppe lærere, der er utilfredse med arbejdsforholdene i Vallensbæk.

Men ser man på en undersøgelse fra tidligere på året, og som altså er foretaget før den verserende sag, er der imidlertid noget, der tyder på, at utilfredshed med arbejdsforholdene ikke er et ukendt fænomen for Vallensbæks lærere.

I undersøgelsen bliver medlemmerne af Danmarks Lærerforening således spurgt om deres tilfredshed med at være lærer. Og i følge undersøgelsen er lærerne i Vallensbæk Kommune de syvende mindst tilfredse blandt alle lærere i landet.

Mest tilfredse er lærerne i Brøndby med et gennemsnit på 8,4. Tilfredsheden i Vallensbæk er derimod nede på 6,0. Landsgennemsnittet er på 7,0.

Hårdt for psyken

I undersøgelsen skal lærerne svare på 15 spørgsmål om lærerarbejdet, for eksempel om det fysiske arbejdsmiljø og om muligheden for at inddrage IT i undervisningen.

Et af spørgsmålene er således, hvordan deltagerne vurderer det psykiske arbejdsmiljø.

Her ligger Brøndby igen i toppen bedømt på en karakterskala, hvor 10 er meget godt, og 1 er meget skidt. Brøndby har således et gennemsnit på 7,4, hvorimod Vallensbæk er nede på 5,2.

Sig undskyld

At Henrik Rasmussen med de udtalelser, han er citeret for i Sydkysten, således bidrager til at øge en utilfredshed blandt byens lærere, kan Kenneth Kristensen Berth (DF) godt nikke ja til:

– Det her er skudt helt ved siden af. Det må jeg ærligt sige. Det er en mærkelig måde at behandle sine med arbejdere på og så i fuld offentlighed.

Og der er tale om mere end blot en forskellig opfattelse af arbejdsforholdene, siger Kenneth Kristensen Berth:

– Nogle gange har borgmesteren et temperament, der er for voldsomt. Det må han altså lægge fra sig. Det er altså ikke fremmende for samarbejdet.

Kenneth Kristensen Berth mener, at den ledelsesstil, Henrik Rasmussen således, ifølge interviewet, lægger for dagen, hører en svunden tid til:

– Der er jo ingen, der er leder mere på den måde. Det var måske sådan, man gjorde i 50erne. Men den tid er for længst forbi. Det er som om, han lever i en kokon og ikke kan tåle at møde modstand.

Derfor er der kun én ting at gøre for Henrik Rasmussen, siger Kenneth Kristensen Berth:

– Han skal hurtigst muligt få en dialog i gang og så undskylde, at der en røg en finke af fadet.

Vil ikke finde sig i det

Ifølge interviewet i Sydkysten har Henrik Rasmussen og lærerne forskellige holdninger til blandt andet løn og arbejdstid.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt Vallensbæk Kommune skal lave en lokalaftale om lærernes arbejdstid siger Kenneth Kristensen Berth:

– DF har hele tiden ønsket en lokalaftale, men vi har desværre stået ret alene med dette ønske.

Desuden skal der fokus på rekrutteringen af nye lærere og andet personale:

– Vi har nogle problemer med at tiltrække lærere. Men det viser sig også inden for andre faggrupper, for eksempel pædagoger. Men det er klart, at når det her er den øverste politiske ledelses syn på dem, så vil de ikke arbejde her.

Fuld opbakning

I et læserbrev i sidste uges udgave af Sydkysten tager alle lærere på Egholmskolen, undtaget én, afstand fra Henrik Rasmussens udtalelser. Det kan Kenneth Kristensen Berth godt forstå:

– Jeg bakker helt og aldeles op om lærerenes kritik af borgmesterens ord.

Lærerne på Egholmskolen møder også opbakning fra formand for skolebestyrelsen på skolen, Stinna Mortensen:

– Som skolebestyrelsesformand har jeg fuld tillid til Egholmskolens lærere, som både er dygtige og hårdtarbejdende.

Taget overhånd

Niels Jørgensen er medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre. Han mener, sagen har nået et uheldigt niveau:

– Den oprindelige anke kommer fra en enkelt, og anonym lærer. Pludselig bliver lærerkorpset som sådan involveret, og det er helt ude af trit. Efter min opfattelse har Vallensbæk Kommune generelt set meget tilfredse og engagerede lærere, og det skal vi værne om ud fra de politisk afstukne rammer. Synd og skam, at en enkelt, utilfreds, anonym lærer formår at få så stor mediedækning, med negative omtaler af et ellers godt og velfungerende skolevæsen i Vallensbæk.

Niels Jørgensen er dog, hvis spørgsmålet om en lokalaftale for lærernes arbejdstid, er en del af konflikten, på linje med Henrik Rasmussen:

– Naturligvis skal vi ikke have en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Det skal være ledelsen, der kan lede arbejdet.

Dette til trods, mener Niels Jørgensen, pointen kunne være formuleret mere diplomatisk af Henrik Rasmussen:

– Selvom jeg, et langt stykke hen ad vejen, deler holdning med borgmesteren, så må jeg sige, at den måde han har formuleret det på, er uheldig og basis for misforståelser og ny konflikt.

Borgmester afviser

Hovedpersonen, Henrik Rasmussen, mener også, sagen er løbet af sporet:

– Jeg er den sidste, der ønsker den her konflikt. Hver gang jeg kan komme af sted med det, roser jeg lærerne. Vi har løftet elevernes niveau meget, og det er i den grad lærernes fortjeneste.

Ifølge Henrik Rasmussen en ros, han også jævnligt giver videre til lærerne selv:

– Jeg er meget tilfreds med lærernes arbejde, og det fortæller jeg dem også, når jeg deltager i forskellige møder på skolerne.

At en sag, der ifølge Henrik Rasmussen har nået et niveau, hvor den ikke hører hjemme, skyldes en misforståelse:

– Jeg kan ikke genkende mig selv i det, jeg er citeret for i interviewet, og jeg ved ikke hvorfor, denne konflikt skulle presses ind over sagen. Det er på ingen måde mit ønske.

Dialog i gang

Uanset, om der eksisterer en reel utilfredshed blandt lærerne i Vallensbæk, eller om sagen er vokset ud af propotioner, så er dialogen ifølge Henrik Rasmussen mellem ham og lærerne i fuld gang:

– Da jeg så dette, skyndte jeg mig at invitere formanden og næsteformanden til et møde, hvor vi talte om tingene.

Om kritikken fra Kenneth Kristensen Berth siger Henrik Rasmussen:

-Det er altid let at være bagklog.

Undersøgelsen, der bliver refereret til, er udarbejdet af Danmarks Lærerforening. 62 lærere fra Vallensbæk deltog i undersøgelsen.

Lærerforeningen i Vallensbæk har ikke ønsket at deltage i artiklen.

