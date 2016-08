Mødte idolerne

Anthon og Thor er til sammen gruppen Citybois, der er blevet enormt populære, efter de i 2015 fik en fjerdeplads i X-faktor.

Selvom de ikke stod øverst på plakaten, og nogle måske vil argumentere for, at Søs Fenger er et større navn, så var det Citybios, der var absolut mest rift om efter koncerten. Her havde Danske Bank inviteret kunder til et backstage arrangement, hvor især gruppens unge fans var glade for at få muligheden for at få et billede og en autograf af de to sangere.

Nogle af dem var Rebekka, Mathilde og Liv.

– Det var helt vildt fedt, vi havde aldrig mødt dem før. Jeg blev helt vildt glad, da jeg hørte, at jeg kunne komme til at møde dem. Vi følger dem på de sociale medier, for eksempel i gruppen citygirls på Facebook, sagde Liv, lige efter hun havde mødt gruppen.