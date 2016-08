Nekrolog: Svend Knudsen

Tidligere direktør i Brøndby Hallen Svend Knudsen døde søndag den 14. august i en alder af 98 år. Han boede en årrække i Åkrogen, men de seneste år boede han i Glentemosen.

Svend Knudsen kom til Brøndby fra stillingen som direktør for Roskilde Hallerne, og han var med ved projekteringen og opbygningen af Brøndby Hallen.

Sideløbende med sit erhvervsliv var Svend Knudsen en aktiv foreningsmand, og især inden for sporten var han et kendt ansigt. Håndbold var og blev dog hans største interesse, og han blev en efterspurgt træner og instruktør.

På landsplan blev han bedst kendt som bestyrelsesmedlem i Sjællands Håndbold Forbund gennem 29 år – heraf 20 som formand – og 22 år i Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse.

I 1962 stiftede han Halinspektørforeningen for Danmark, hvis formand han var i 8 år.

I 1988 blev han valgt til formand for Ældre Sagen i Brøndby, og han gjorde her et stort arbejde for de ældres sag. Ved oprettelse af Ældreråd i alle kommuner 1. januar 1997, blev Svend Knudsen valgt til formand i Brøndby Kommune.

Hedevig Bang