Ny dansesæson på vej

Henckell Dans starter sin 34. sæson mandag den 5. september.

Danseskolen forventer sig meget af den nye sæson, alle instruktører er fagudannede danselærere og har i sommer været på kurser og lært de sidste nye trin og koreografier.

Danseskolen underviser alle aldersklasser lige fra børn på tre år til voksne i en moden alder.

Der undervises i mange dansearter, troldedans for de helt små kombineret med MGP-dans som er det helt store hit i denne aldersklasse.

For de lidt ældre piger er der disco, som danses både som solo, gruppe og formation.

Hip Hop er en dans, der danses både af drenge og piger. Dansen er lidt langsommere end disco, men med en tungere beat, og giver rig mulighed for smarte moves.

På de specielle drengehold danses desuden Breakdance hvor fantasien og musklerne får frit spil.

Danseskolen underviser desuden i Modern Dance, en form for scenedans, der giver mulighed for personlig udtryk, stil og følelser.

Girly Style er en ny danseform der er baseret på feminine bevægelser til populær musik af tidens mest hotte kunstnere og er derfor for de lidt større piger.

Deltagelse

i stævner

Det er en målsætning for danseskolen, at eleverne skal have det sjovt sammen og langsomt blive bedre dansere, og der er mulighed for at gå på hold med kun teknik.

Andre danseformer tilbydes også for ungdom og voksne, for eksempel pardans, linedance og rock’n roll.

Fælles for alle dansearterne er, at de bedste hold og dansere har mulighed for at deltage i konkurrencer både på danseskolen og på landsplan.

I november deltager et voksent hold således i VM i disco i Ørebro, Sverige og danseskolens ungdom showhold i VM i showdance i Riesa, Tyskland.

Danseskolen har åbent hus torsdag den 1. september kl. 17-20 på Brøndbyøstervej 93