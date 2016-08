Nye hold i gymnastikforening

Der er to helt nye kurser på programmet, når IF32 Gymnastik mandag den 29. august åbner sæsonen. Det er cross-træning og yoga.

– Udover disse to nye voksentiltag tilbyder vi igen i år zumba for vores voksne medlemmer, der kan lide at danse og få sved på panden og pulsen op til både hurtige og langsomme latinamerikanske rytmer, siger Anita Lynge Bentved.

Cross-træning

Funktionel grundtræning med fokus på hold, stabilitet og bevægelse. På dette hold bruges simple redskaber og kropsvægtsøvelser i flere niveauer og der er mulighed for at udfordre sig selv.

De ugentlige træningspas er med varierende temaer, såsom kropskontrol, balance, udholdenhed og smidighed. Der vil løbende under sæsonen være indlagt test, så vi kan måle vores fremskridt.

Holdet er med stor variation, konkurrencer og udfordringer, så vi slutter med et smil på læben. Alle, der gør deres bedste, kan deltage.

IF32 Gymnastik har overtalt Patrick Carlsson, der også er forbundsinstruktør hos GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) til at stå for træningen. Han har en fortid som springgymnast og har blandt andet været ved forsvaret i cirka ni år, hvor han arbejdede med fysisk træning og træningskoncepter.

Yoga

Yoga er for alle, som ønsker at strække og styrke muskler og led, rygsøjle samt hele skelettet. For alle som vil stimulere organer, løsne fysiske og psykiske spændinger, optimere kroppens funktioner og forbedre sig til sin koncentration.

Derudover kan yoga afhjælpe blandt andet smerte samt overvægt. Med regelmæssig praksis kan man opnå større indre ro og større selvindsigt.

Undervisningen er præget af dybe stræk, flow med sved på panden, åndedrætskontrol, ro og fordybelse, afspænding af krop, afstresning af sind, godt humør og ømme kroppe. Hver klasse slutter af med afspænding.

IF32 Gymnastik glæder sig til at byde Kirstine Nygaard velkommen som instruktør på det nye yogahold.

Kirstine stiftede bekendtskab med yoga første gang i 2007. Siden er interessen vokset, og i januar 2016 afsluttede hun sin 1-årige uddannelse som yogalærer hos Lago Cph.

Kirstines erfaringer som holistisk kropsterapeut gør hendes undervisning unik og individuel.

Tilmeldingen til alle hold er åben og foregår på www.if32gymnastik.dk. Man kan tilmelde sig hold for hele sæsonen, eller købe klippekort og møde op, som det passer med kalenderen.