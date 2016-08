Planer for centeret vedtaget

En dødssejler. Sådan omtalte Johnny Brøndby Strand Centrum i sidste uges udgave af Folkebladet. I samme artikel fortalte Sanne og Jan, at de én gang om ugen kører fra Brøndbyvester til Brøndby Strand Centrum for at handle. De mente nemlig, at der trods alt er flere indkøbsmuligheder i Brøndby Strand Centrum end i Brøndbyvester.

Da kommunalbestyrelsen i Brøndby onsdag den 24. august afholdt det første møde efter sommerferien, blev begge synspunkter refereret.

Måske fordi de to forskellige opfattelser af centeret ganske godt afspejler den generelle holdning blandt de lokale politikere.

Nemlig, at Brøndby Strand Centrum i sin nuværende fremtoning langt fra er perfekt. Men at der omvendt burde være basis for at drive forretning og center i et område med så mange potentielle kunder.

Fokus på ungdomsbolig

Under debatten af punktet, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF) blandt andet:

– Den plan, vi har her, følger op på planen fra 2009. Vi skal have gang i det her center, og nu er der en lang række punkter, der kan arbejdes videre med.

Et af de punkter i planen, Vagn Kjær-Hansen særligt glæder sig over, er muligheden for at få flere boliger til området og dermed flere kunder i centeret:

– Det er oplagt at tænke i boliger i de grønne områder rundt om Bydelscenteret.

Det med flere boliger, var Michael Buch Barnes fra Socialdemokraterne med på:

– Det er et godt oplæg det her. Der skal virkelig ske noget med området. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi får nogle ungdomsboliger tænkt ind i området.

Ord, der vandt genhør hos Mette Engelbrecht fra Venstre:

– Det her ligger Venstre meget på sinde, så vi er helt med på ungdomsboliger, Michael.

Også Enhedslisten ville gerne se på ungdomsboliger i området. Således sagde Steen Andersen:

– Vi er også med på ungdomsboliger.

Ideen holder ikke

I forhold til spørgsmålet om Brøndby Strand Centrum overhovedet har en fremtid som center, var et par af politikerne i tvivl.

For eksempel sagde Steen Andersen fra Enhedslisten:

– Jeg tror ikke på den her centeridé. Den holder simpelthen ikke.

Heller ikke Mette Engelbrecht giver meget for Brøndby Strand Centrum:

– Aller helst ville vi rive det ned og tænke hele området forfra.

Vagn Kjær-Hansen mente en løsning kunne være at åbne centeret:

– Et redskab til at gøre området mere attraktivt kunne være at lade nogle bygge på parkeringspladsen og dermed åbne centeret op.

Arbejdes videre

Kommunalbestyrelsen vedtog den fremlagte plan, der blandt andet bemyndiger Teknisk Forvaltning til at arbejde videre med forslag til, hvordan Brøndby Strand Centrum kan udvikles til et mere dynamisk bydelscenter, herunder om centeret kan indeholde offentlige funktioner, og hvordan mere byliv tiltrækkes til bydelen.

Desuden går Teknisk Forvaltning nu i gang med at søge støtte fra fonde og byfornyelsesmidler til projektet.