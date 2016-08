Sæsonkort i 16 år

Hvad var din første Brøndbykamp?

– Jeg kan ikke huske første gang, men jeg har for nylig kigget på alle mine gamle sæsonkort. Det første var fra år 2000, og jeg har haft sæsonkort lige siden. Vi var nogle drenge i starten af 20’erne, der gik til fodbold sammen. De første år var lidt mere vilde, end det er i dag. Nu er det bare lige hjem efter kampen.

Hvad er din største oplevelse med Brøndby?

– Det er nok 2-1 sejren over Bayern München i Champions League i 1998. Brøndby var de eneste, der vandt over Bayern München ud over Manchester United i finalen i den sæson.