SF vil diskutere, hvordan de berørte kan hjælpes

Også hos SF i Brøndby mener man, der skal fokus på konsekvenserne af den kommende kontanthjælpsreform:

– Vi må gøre noget lokalt, når Christiansborg svigter, siger formand for SF-Brøndby Annette Reckendorph.

En af de ting Annette Reckendorph hæfter sig ved, er det store udsving i spørgsmål om, hvor mange der bliver ramt af kontanthjælpsreformen:

– Først sagde de, at det var 9.000, som ville blive omfattet af kontanthjælpsloftet. Nu er 48.777 danskere blevet varslet, at der skæres i deres kontanthjælp. Det betyder, at tusinder af mennesker og familier står til at miste en del af deres forsørgelsesgrundlag. Det er uanstændigt og skaber blot flere fattige.

Lokal handling

SF i Brøndby er så utilfreds med situationen, at partiet nu tager sagen op på lokal plan:

– Jeg har bedt borgmesteren om at komme med en redegørelse for, hvad kontanthjælpsloftet betyder for vores borgere. Hvor mange bliver ramt og hvor store konsekvenser får reglen for dem? Jeg ønsker også, at Kommunalbestyrelsen drøfter, hvad vi kan gøre for at hjælpe de berørte borgere, siger SF’s medlem af Kommunalbestyrelsen, Vagn Kjær-Hansen.