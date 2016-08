Sølvkors på plads i Helligtrekongers kirke

Søndag fejrede Vallensbæk Sogn ved høstgudstjenesten sit nye kors, som nu er taget i brug. Korset er udviklet specielt til kirken af sølvsmed Allan Scharff, som også har formet kirkens altersølv. Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved en frokost, hvorefter Allan Scharff fortalte om den lange og tunge proces, det har været at fremstille korset. Korset er fremstillet af 9.5 kg 999/1000 sølv og har en højde på 143 cm. Det hele holdes sammen af en stålkonstruktion, som er fastgjort på altrets bagside. Desuden er korset udstyret med effektiv tyverisikring.

Tidligere minister med

Mange var mødt op for at være med til at indvie det nye sølvkors. Blandt dem var også Birthe Rønn Hornbech, tidligere kirkeminister for Venstre. I sine erindringer beskriver Birthe Rønn Hornbech for øvrigt, hvordan hun spillede en aktiv rolle, da Helligtrekongers kirke blev bygget.