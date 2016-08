Stor succes for Glostrup Festival

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og på scenen kunne man se og høre musik fra Citybois, Søs Fenger, Sko/Torp, Anne Dorthe Michelsen og L.I.G.A.

Og så var kronprinsessen forbi for at sige tillykke med dagen.

Glostrup Festival og fejringen af Glostrups 825-års jubilæum peakede lørdag.

– Det har jo været en helt fantastisk weekend, alt klappede på dagen og folk var glade. De frivillige gjorde virkelig en stor indsats. Lørdagen var det helt store, søndag blev lidt mere rolig, siger Gitte Krogsgaard, der var den ansvarlige for

festivalen i Glostrup Kommune.

Mens lørdag eftermiddag stod på populær musik primært målrettet børnefamilier, så var lørdag aften arrangeret af Glostrup Ungdomsråd, hvor der var en stor ungdomsfest med musik fra blandt andet Forest on Fire og Gilli.

– Lørdag gik 13.000 igennem porten, og da der var flest, var der næsten 10.000 mennesker på pladsen, siger Gitte Krogsgaard.

Søndag var en roligere dag, hvor Glostrup Gospel og Bjørn Tidmann underholdte. Der var der omkring 1.000 mennesker på pladsen.

– 14.000 mennesker i alt i løbet af weekenden var mere, end vi havde forventet, så det er absolut godkendt, siger Gitte Krogsgaard.

Største begivenhed

Festen på pladsen startede med, at borgmester John Engelhardt bød velkommen på scenen.

– Det er en stor fornøjelse for mig, her i dag, at kunne byde velkommen til den måske største begivenhed i Glostrups historie – nemlig Glostrup Festival. 825 år er jo på alle måder en flot alder. Og jeg tror faktisk ikke, der er mange uden for Glostrup, der er klar over, at der her på den Københavnske vestegn ligger en by med så dybe historiske rødder. Men det er en skam, synes jeg. For det er en historie, vi godt kan tillade os at være stolte af. Fra en lille landsby med sin kirke i slutningen af 1100-tallet til en driftig forstadsby i 2016. En by med et rigt foreningsliv og masser af mod på fremtiden, hvor en letbane, direkte togforbindelse til lufthavnen og en styrket bymidte om få år vil have forandret byen. Det bliver spændende at følge den udvikling, sagde han blandt andet.