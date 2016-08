To bud på olietank

I sidste uge skrev Folkebladet om den kæmpe olietank på 30.000 liter, der er dukket op under parkeringspladsen ved Spar Købmanden på Dalvangsvej.

Ingen kan endnu sige med sikkerhed, hvor den stammer fra, men her på Folkebladet har vi fået et par seriøse bud.

Som der også blev gættet på i sidste uge, så har Folkebladet fået en henvendelse fra Mogens, der mener, at det stammer fra den første varmeforsyning på Dalvangsvej.

– Jeg flyttede ind på Dalvangsvej i 1967 i en af de første blokke, der blev bygget helt nede ved Hvissigevej. Der var boligerne ikke tilsluttet fjernvarme, så der stod et satelitværk der, hvor parkeringspladsen ligger i dag. De har jo nok haft en olietank. Varmestrengen gik ud fra satellitværket og ned mellem blokkene. Den lå ovenpå jorden, men var selvfølgelig isoleret, siger han.

Hvorfor boligselskabet skulle have gravet tanken ned, har han også et bud på.

– Det skulle jo vare lidt længere, og tanken skulle helst ligge frostfrit, siger han.

Gartnerier

Et andet bud kommer fra Svend Erik Pedersen. Han boede på Erdalsvej som barn i 50’erne.

– Der var en markvej, der gik op til nogle gartnerier, der lå lige der. Dengang var Erdalsvej det yderste Glostrup, på den anden side af den lå der kun marker, gartnerier og så Paul Bergsøe. Gartnerierne er nok blevet bygget lige efter krigen, måske før. Der var fire drivhuse og lige der, hvor de fandt olietanken, lå der en varmecentral, der leverede varme til de fire drivhuse. Det var en bygning med et oliefyr og en skorsten. Det var også der, grøntsagerne fra gartnerierne blev pakket. Vi legede der som børn, siger han.

Ifølge ham blev det hele revet ned i forbindelse med det nye byggeri på Dalvangsvej. I den forbindelse er den gamle olietank nok blevet glemt. Han mener også, der er en nem måde at få opklaret, hvor gammel olietanken er.

– Den måde, man svejsede på i 50’erne, var anderledes end den måde, man svejsede på i slutningen af 60’erne og 70’erne. Så man må kunne se på tanken, hvor gammel den er, siger han.