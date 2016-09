100 års jubilæum i biografen

Det fejrer biografen på mange måder, men ikke mindst lørdag den 17. september, hvor der er gang i biografen med oplevelser for alle aldre uafbrudt fra klokken 13 og resten af dagen. Og det hele er gratis.

Trylle-Carsten leverer klokken 13 et show med levende duer og kaniner, og bagefter vil der være hygge og musik med Glostrup Sogns Børne- og Ungdomskor.

Afdelingen for de voksne vil blive indledt med borgmester John Engelhardts åbningstale. Klokken 14.30 vil Holger Pedersen causere om de forløbne 100 år og de to biografer. Fra klokken 16 fortsætter underholdningen med besøg af blandt andet Glostrup Amatørscene, Glostrup Byorkester og Glostrup Musikskole.

Dagen rundes af klokken 19 med forpremiere på den danske film, Swinger. Der er gratis adgang for alle, der henvender sig i billetsalget og får udleveret en fribillet.

Hent det detaljerede program i biografen eller hold øje med www.glostrupbio.dk. Hele efteråret bærer præg af såvel biografjubilæet som Glostrups 825 års jubilæum, og mange af arrangementerne er arrangeret i fællesskab.