Besparelse på snerydning

Snerydning hedder i budgettet vinterberedskab, og der har i de foregående år stået 800.000, som ikke er blevet brugt. Derfor bliver budgettet nu reduceret med netop de 800.000.

Det er allerede vedtaget at bruge lidt flere penge på vinterberedskab, ved at udvide beredskabet til også at gælde i november måned. Her blev Glostrup Kommune overrasket sidste år i slutningen af november, da der kom en stor dyne sne. Men i månederne december til marts har snerydningen været i orden, så der har ikke været behov for at bruge de 800.000, siger Miljø- og Teknikudvalgsformand Flemming Ørhem (DF).

– Der er ikke nogen grund til at bede folk om at bruge penge, hvis der ikke er behov for at bruge dem. Det der skete i november er alle kede af, og det har vi rettet op på. Bortset fra det har vinterberedskabet været tilfredsstillende, siger han.