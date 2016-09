Borgmester om Vestbad: Vi må tænke på de fleste

– Det virkelig bekymrende er resultatet på lang sigt. For det er en alvorlig sag, at 50 meter bassinet bliver fjernet.

Således sagde Fritz Ganz­horn, formand for Svømmeklubben Vest i forrige uges udgave af Folkebladet.

En udtalelse, der faldt i forbindelse med, at renoveringen af Vestbadet begynder i løbet af efteråret.

En renovering, der blandt bevirker, at 50 meter bassinet forsvinder, hvilket ifølge Fritz Ganzhorn er et tilbageskridt for Brøndby som sportsby.

I samme artikel luftede Fritz Ganzhorn ønsket om, at Brøndby på et tidspunkt ville få et svømmestadion eller hal, kun beregnet til svømmesport.

De mange er i centrum

Folkebladet har spurgt borgmester Kent Max Magelund (S), hvad han siger til kritikken fra Svømmeklubben Vest, der er en af Brøndbys største sportsklubber:

– Jeg drømmer meget om en svømmehal, nemlig det nye Vestbad, som står færdig i april 2018. Med en masser nye og spændende funktioner, som lever op til gældende miljøkrav, og som både er fremtidssikret og til gavn for alle borgere i både Rødovre og Brøndby. Med blandt andet et sprit nyt 25 meter bassin, så der fremover kan holdes kortbanemesterskaber på baner med de rigtige mål.

Og i det renoverende Vestbad er der tænkt på de mange, siger Kent Max Magelund:

– Med flere funktioner bliver der flere muligheder til de omkring 280.000 besøgende, der hvert år kommer i det nuværende bad, og som forhåbentlig vil øge indtægten i badet fremover.

Det er kun et fåtal

Til Fritz Ganzhorn bekymring om, at der ikke fremover vil være et 50 meter bassin, siger Kent Max Magelund:

– Det er ærgerligt for det lille antal af Vests 50 meter svømmere. Men som ansvarlig borgmester er jeg forpligtet til at bruge kommunens penge til gavn for de fleste borgere, hvor badet også bliver rentabelt.

Ifølge Kent Max Magelund har der længe været opbakning til planerne, også fra Svømmeklubben Vest:

– Svømmeklubben Vest har rigtig mange børn og en stor bredde, som er fint tilfredse med det nye bads indretning, som vi planlagde med tidligere afdøde formand for Vest Jørgen Andersen, som også var helt enig i beslutningen, da vi startede projektet op for 4 år siden.

Der skal prioriteres

I sidste ende må der, ifølge Kent Max Magelund også prioriteres:

– Som sportsborgmester i en sportsby, er det da altid ærgerligt ikke at kunne tilfredsstille alle idrætsforeningers og idrætsudøveres ønsker. Men nogle gange må man tage nogle økonomiske valg.