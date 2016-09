Bredt budgetforlig i Glostrup

I mandags blev det offentliggjort, at Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er blevet enige om et budgetforslag for Glostrup Kommune. Kun SF og Palle Laustrup står udenfor forliget.

– Det er ikke fordi, det er et dårligt budgetforlig, men jeg synes ikke det lever op til vores forventninger. Jeg synes borgmesteren har glemt os i de ting, han har lagt frem. Da vi ikke har fået nogen af vores særønsker, har vi valgt ikke at være med fra starten af. Der var ikke plads til lille SF, siger Palle Laustrup.

Borgmester John Engelhardt (V) er glad for, at han har fået så mange med i forliget.

– Jeg er glad og tilfreds på kommunens vegne. Vi har fået strikket et spændende budget sammen. Jeg synes generelt, jo flere jo bedre i sådan et budget. Jeg synes det er fint at blive enige, nogle gange kan det lade sig gøre, andre gange kan det ikke lade sig gøre, siger han.

Socialdemokraterne er også glade for at være med i forliget.

– Efter moden overvejelse har vi socialdemokrater valgt at gå med i et budgetforlig sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Ikke fordi vi nødvendigvis har fået opfyldt alle vore ønsker, men fordi flertallet på en række punkter har taget hensyn til mindretallets ønsker, og fordi vi alligevel på langt de fleste parametre er enige om, hvad der tjener Glostrup og glostrupborgerne bedst. Og i det politiske spil er det nu engang flertallet, der har magten. Vi foretrækker at være med, fordi det trods alt giver mere indflydelse på udviklingen, end hvis vi står uden for døren, siger partiets borgmesterkandidat Lisa Ward.

Også Flemming Ørhem (DF) er glad for, at det er lykkedes at blive enige om et bredt forlig.

– Det er udmærket for kommunen, det giver en stabilitet, der er lettere at arbejde med for politikere og ansatte, siger han

Det går uhyggeligt godt

Budgettet er et omfattende værk med i alt 101 punkter, der til sammen repræsentere nye udgifter alene til næste år på næsten 33 millioner kroner. Til sammenligning blev der i budgetaftalen for 2016 kun brugt ni millioner kroner ekstra.

Derudover er der også planlagt større udgifter i de kommende år. Når det har kunnet lade sig gøre at bruge så mange penge, er det blandt andet fordi, kommunen har fået nogle ekstra skatteindtægter fra erhvervsskatter. Skatter, som kommunen bare ikke må bruge særligt mange af på ekstra velfærd.

– Selvom kommunekassen bugner af penge, så må vi ikke bruge dem til at ansætte flere pædagoger eller hjemmehjælpere, siger Robert Sørensen (EL).

– Kommunen har aldrig haft så mange penge, som vi har nu. Vores anlægsbudget stiger, vores kassebeholdning stiger og vi sænker skatten. Det går uhyggeligt godt. Hvis Glostrup Kommune var et aktieselskab, så ville jeg købe aktier nu, siger Lars Thomsen (V).

Men selvom det går uhyggeligt godt, så får Glostrup Kommune stadig fem millioner kroner fra puljen til vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden.

– Det viser bare hvor åndssvage de puljesystemer er. Vi har en forpligtelse overfor vores borgere til at søge alle de puljer, vi kan, siger Lars Thomsen.

I høring

Aftalen om budgettet er nu sendt i høring frem til den 26. september klokken 9. Detaljerne i høringsfasen står på kommunens hjemmeside. Det er ikke forventet, at høringen vil rykke nogen store punkter i aftalen.

Det er forventet, at budgettet bliver endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober.