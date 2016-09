Døgnrapporten uge 36

Mand kørte bil i frakendelsestiden

BRØNDBY. Onsdag den 31. august kl. 9.05 blev føreren af en personbil, en 41-årig mand, sigtet for at køre bil på trods af, han er frakendt førerretten. Han blev stoppet af politiet på Park Allé i Brøndby.

Kvinde udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 31. august kl. 11.50 blev en 58-årig kvinde udsat for tricktyveri på Stadionvej i Glostrup, da tre gerningsmænd tog kontakt til hende, for at spørge om vej til et apotek. Efter kvinden havde forklaret dem vejen, takkede de hende ved at give hende en halskæde, hvor de i denne forbindelse stjal kvindens egen halskæde.

De tre gerningsmænd beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 30-35 år, ca. 175-180 cm. høj, almindelig af bygning med sort, kort hår. Han var iført en sort T-shirt og sorte cowboybukser. Manden talte engelsk.

B: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 20-23 år, ca. 170-175 cm. høj, spinkel af bygning og var iført et hvidt tørklæde omkring hovedet. Kvinden talte engelsk.

C: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 48-53 år, ca. 170-175 cm. høj, kraftig af bygning med brunt, mellemlangt hår. Kvinden bar store guldørering og var iført farverigt tøj. Kvinden talte engelsk.

Ung mand sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Søndag den 4. september kl. 00.35 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Østbrovej i Glostrup, hvor føreren, en 20-årig mand, blev sigtet for kørsel uden førerret, da han endnu ikke har erhvervet kørekort.

Villaindbrud

BRØNDBY. Tirsdag den 30. august mellem kl. 12.30-15.50 brød en ukendt gerningsmand ind i en villa på Brøndby Allé. Vedkommende fik adgang til huset ved at opbryde et køkkenvindue, hvorfra han bl.a. stjal flere af husets computere samt andet elektronik.

Kvinde sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Fredag den 2. september kl. 01.00 blev en 29-årig kvinde sigtet for kørsel uden førerret, da hun blev standset i en personbil på Banegårdsvej i Glostrup

Mand kørte påvirket af spiritus og stoffer

BRØNDBY. Lørdag den 3. september kl. 01.57 blev en personbil bragt til standsning på Hedegrænsen i Brøndby, hvor føreren, en 20-årig mand, blev sigtet og anholdt for spirituskørsel og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Manden blev ligeledes sigtet for overtrædelse af våbenloven, da han blev fundet i besiddelse af en peberspray.

Butikstyv tilbageholdt

GLOSTRUP. Lørdag den 3. september kl. 16.35 blev en butikstyv tilbageholdt af en butiksvagt i Glostrup Shopping Center. Den 39-årige mand, der blev tilbageholdt, forlod butikken uden at betale for flere varer, han havde lagt ned i sin taske.

Ældre dame udsat for tricktyveri

BRØNDBY. Mandag den 29. august omkring kl. 13.30 blev en 82-årig dame udsat for tricktyveri på et stisystem ved Brøndby Strand Centrum. Damen blev opsøgt af tre gerningsmænd, én kvinde og to mænd, der spurgte om vej til et nærliggende hospital, da kvinden var højgravid, ligesom kvinden spurgte damen, om hun ville mærke hendes mave. Da gerningsmændene var gået, opdagede damen, at hun manglede sin pung.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, omkring 160 cm høj, 20-25 år med mørkt, halvlangt hår.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, omkring 180 cm høj, 20-30 år, slank af bygning med kommunefarvet hår.

C: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, omkring 180 cm høj, 20-30 år, slank af bygning med kommunefarvet hår.