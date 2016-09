Døgnrapporten uge 38

Ung mand kørte påvirket uden førerret

BRØNDBY. Mandag den 12. september kl. 01.45 blev en 18-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han blev bragt til standsning på Gillesager i Brøndby. Han blev ligeledes sigtet for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer.

Ældre dame udsat for tricktyveri

BRØNDBY. Mandag den 12. september omkring kl. 15.15 blev en 76-årig dame udsat for tricktyveri i et p-hus på Nygårds Plads i Brøndby. Damen havde netop været inde at handle i Kvickly og var i gang med at pakke sin bil, da hun blev kontaktet af en mand, der spurgte om vej til Glostrup Hospital. Mens hun forklarede ham vejen, blev hun opmærksom på en anden mand, der gik rundt om hendes bil. Da hun kom hjem, opdagede hun, at hendes dankort var væk, og at der var blevet hævet flere større pengebeløb.

De to mænd beskrives som:

A: Mand, 65-70 år, ca. 165-170 cm. høj, almindelig af bygning med sort, mellemlangt hår. Manden var iført mørkt tøj og talte dansk med accent.

B: Mand, 25-30 år, almindelig af bygning og har sort hår.

Mand udsat for tricktyveri

BRØNDBY. Mandag den 12. september kl. 16.30 blev en 70-årig mand udsat for tricktyveri på Park Allé i Brøndby, da en bil kørte op på siden af ham, hvor føreren spurgte om vej til K. B. Hallen. Manden stak hovedet ind i bilen for at høre, hvad der blev sagt, hvor han i samme øjeblik fik foræret en ring og en halskæde, hvorefter bilen kørte igen. Da manden kom hjem, opdagede han, at hans egen halskæde var blevet stjålet. Der var i alt fire personer i bilen – to mænd og to kvinder – alle med anden etnisk baggrund end dansk.