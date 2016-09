Dokumentarfilm i Brønden

Fra oktober kan man se dokumentarfilm i Biffen i Brønden den første lørdag i måneden.

Efter filmen er der kaffe og kage ,og der vil være mulighed for dialog.

Den første film bliver vist den 1. oktober kl. 14.30, hvor der vises ”Moussa Diallo – manden og musikken”

Filmen er et portræt af Danmarks legendariske bassist Moussa Diallo.

Filmen handler om at turde gå efter den store drøm og trods succes blive konfronteret med barndommens dybe svigt og et faderopgør.

Inden filmen kan man møde instruktøren Helle Toft Jensen, der holder et oplæg.

Over mange år

Den 5. november kl. 14.30 vises ”Samsara.”

Filmen er optaget over fem år, i 25 forskellige lande, på fem kontinenter.

Filmen fører os til verdener bestående af hellig jord, naturkatastrofer, industrielle komplekser og naturens vidundere.

Filmene bliver vist i Kulturhuset Brønden.

Gratis billetter på oplevbrondby.dk eller i kulturhusene Brønden, Kilden og på Brøndbyvester Bibliotek.

Datoer for 2017: 7. januar, 4. februar og 4. marts