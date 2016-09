En fredag fuld af fest

Alle kræfter var samlet om arrangement Festlig Fredag, der blev afholdt i fredags på og omkring Vallensbæk Rådhus.

En lang række foreninger, musikskole-optrædende og professionelle kunstnere bidrog med aktiviteter og underholdning.

Hen under aften blev der tæt omkring scenen, da Niklas Schneidermann med band spillede, og der var decideret festival-stemning, da det store trækplaster, Facebook-fænomenet Adam og Noah gik på.

Alt blev dog afviklet i god stemning, selv om de to hovedpersoner til start var en smule betuttede over det store fremmøde.

Aftenen sluttede af med et festfyrværkeri, der kunne ses i miles omkreds.

Glad formand

Ikke overraskende var Jytte Bendtsen (C), formand for Børne- og Kulturudvalget også efterfølgende begejstret:

– Det var en fuldstændig, fantastisk, fremragende. Festlig Fredag var afslutning på både børnekulturugen, Vestegnenes Kulturuge og Frivillighed på skoleskemaet mm. En uge i fordybelsens tegn på alle kulturelle områder, og for alle aldre. Jeg har stor tak til overs for alle dem som har stået for at få dagen og aftenen til at fungere, det er et kæmpe arbejde for både ansatte, foreninger, seniorhuset, skoler og dagtilbud. I løbet af fredagen talte jeg med rigtig mange borgere, som alle gav udtryk for begejstring. Kort sagt en fantastisk afslutning på en dejlig uge i kulturens tegn.

Festlig Fredag var Vallensbæk Kommunes samlede arrangement for Vestegnens Kulturuge, Børnekulturugen, Ren By og Frivillig FredagsFejring.