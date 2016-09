Flere i arbejde skal give besparelser

Mens de fleste udvalgsformænd gerne vil have kommunen til at bruge flere penge på deres område, så er formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Piet Papageorge meget godt tilfreds med, at der til næste år skal bruges 3,5 million mindre på hans område.

– Vi investerer for at sænke arbejdsløsheden. Det giver plus på kontoen, og vi får folk ud af kontanthjælpskøen, som er målet med mit virke. Jeg er rigtig glad for, at mit udvalg ikke bare suger penge til sig, jo flere penge jeg bruger, jo mere skidt er det, siger han.

Det største punkt på hans område er den såkaldte jobrotation, hvor virksomheder kan sende medarbejdere på kursus og ansætte en ledig i stedet, og så få 60 procent af udgiften til vikarens løn refunderet. Den bliver anvendt mindre end forventet, og derfor bliver budgettet reduceret med 1,2 million.

Der er også færre borgere i løntilskud og på sygedagpenge.

– Jeg har bedt forvaltningen om at gøre en indsats der, hvor der er de største perspektiver. Vi bruger så lidt flere penge på for eksempel at ansætte flere sagsbehandlere og købe flere ydelser eksternt, men sparer flere penge, ved ikke at bruge så mange penge på for eksempel kontanthjælp. Det er ikke bare en masse minusser. Der er tale om en aktiv politisk investering, siger han.

Udfordringen med besparelser på beskæftigelsesområdet er dog, at penge brugt på for eksempel kontanthjælp ikke tæller med som en kommunal service, men det gør pengene, der bliver brugt på sagsbehandlere.