Flere penge til byudvikling

Som en del af budgetaftalen for 2017 bliver der også afsat nogle beløb i de kommende år til forskellige projekter. Den absolut største af disse er penge til byudviklingspuljer. Her er der sat ti millioner kroner af i 2018 og 20 millioner kroner i 2019 og 2020.

Det er penge ud over de penge, der blev sat af på budgettet sidste år, hvor der blev reserveret 10 millioner til Ejby Letbanestation og 20 millioner til investeringer omkring Glostrup Station i 2019.

I 2019 er der altså i alt 40 millioner kroner til byudvikling, men der er ikke et konkret projekt, der kan sættes navn på nu, lyder det fra borgmesteren.

– Det er en form for byudviklingsreserver. Vi ved, vi skal lave en stationsforplads til letbanen, den kommer vi i høj grad til at betale selv. Det kan være, pladsen bliver mindre, end den er i dag, og at vi kan sælge nogle grunde og få en indtægt der, siger John Engelhardt.

Derudover er det aftalt, at der som en del af bymidteprojektet skal ny belægning på Nyvej.

– De fleste er enige om, at det ser godt ud, men der er mange, der har dårlige erfaringer med at færdes på den, vi er enige om at det må vi gøre noget ved, siger Flemming Ørhem (DF).