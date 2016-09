Glostrup Kommune bedraget: Halvanden million og gerningsmændene er væk

I 2014 betalte en nu tidligere medarbejder i Glostrup Kommune regninger for omkring to millioner kroner, uden at der blev eller var blevet udført noget som helst arbejde for de penge. Manden blev bortvist fra kommunen, men nægtede sig skyldig i andet end manglende omhu. Sagen har nu været behandlet af politiet og anklagemyndigheden.Den tidligere ansatte er ikke blevet retsforfulgt – der var ikke beviser nok imod ham eller beviser for, at han havde forbindelse til de selskaber, som havde sendt de falske regninger.

Ifølge en dagsorden fra Økonomiudvalget viste det sig i sagen mod medarbejderen at være svært at dokumentere, at medarbejderen var blevet instrueret i sine beføjelser i økonomisystemet.

– Vi er ikke tilfredse med den måde, anklagemyndigheden vurderede sagen på. De vurderede, at han kunne slippe af sted med det, fordi han ikke var blevet instrueret i at tjekke de regninger, han skulle betale. Vi mener, han må have betalt regningerne med åbne øjne. Vi troede ikke, det var nødvendigt at lave en ansvarsfraskrivelse, hvor der står, at en medarbejder i denne stilling skal læse regningerne før, han betaler dem. Vi troede, at vi var dækket ind af lovgivningen på dette punkt. Vi beder jo heller ikke pædagoger om at skrive under på, at de ikke vil slå børnene, siger kommunaldirektør Morten Winge.

Dømt for en halv million

I slutningen af august blev KP som den eneste dømt i sagen. Hans daværende firma havde sendt regninger for i alt 497.400 kroner til Glostrup Kommune.

– KP havde fra 21. oktober 2014 til 4. november 2014 fremkaldt vildfarelse hos kommunen om, at han var berettiget til at modtage betaling for arbejde, som hverken han eller andre havde udført, siger anklager Rune Rydik.

KP fakturerede arbejdet gennem sit firma, hvor han skrev, at arbejdet var udført på en skole i kommunen, uden at det reelt var blevet udført. Han blev i slutningen af august idømt ni måneders betinget fængsel og 150 timers samfundstjeneste. Han skal derudover betale de 497.400 kroner tilbage til Glostrup Kommune. Manden accepterede dommen.

Pengene er væk

Der var i alt fire selskaber, der havde sendt falske regninger for i alt to millioner kroner. Ud af de fire selskaber ender sporene efter pengene blindt i tre tilfælde. De tre firmaer havde sendt regninger for i alt 1,5 millioner kroner, som altså nu er endeligt tabt for Glostrup Kommune. Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi kan ikke finde nogen ansvarlige og forventer ikke at kunne rejse flere sigtelser i sagen.

– KP er den eneste, vi har fået fat i. I de andre firmaer ender pengesporet blindt, og ejerne er udrejst af landet, siger Rune Rydik.

Mere kontrol lovet

Allerede da Glostrup Kommune opdagede svindlen, lagde kommunaldirektør Morten Winge op til, at der skulle mere kontrol med kommunens betaling af regninger.

– Det er en rigtig frustrerende sag. For selvfølgelig må det ikke kunne ske. I den konkrete sag ser det ud til, at vores interne procedurer har været kendt og udnyttet med et forbryderisk sigte. Heri har det været afgørende, at en af kommunens ansatte har tilsidesat de instrukser, der var givet for arbejdet. Vi er nu i gang med at gennemgå hændelsesforløbet og vores økonomiske sikkerhedskontroller for at undgå, at vi kan blive bedraget i det omfang igen, sagde kommunaldirektøren dengang.

Han erkendte dog samtidig, at man ikke kan lukke helt ned for svindel.

– Vi kan desværre nok ikke sikre os 100 pct. mod bedrag, når vi samtidig skal drive en fleksibel og effektiv kommunal forvaltning, men vi er nødt til at gardere os bedre mod den type bedrag, vi har været vidne til her.

Kontrollen blev skærpet

I månederne efter bedrageriet blev opdaget, blev der allerede indført de første kontroller på økonomiområdet, der skulle forhindre lignende bedrageri.

– Umildbart derefter blev der iværksat nogle kontrolforanstaltninger, for eksempel at man ikke kan udbetale store regninger over 100.000 uden en leders godkendelse, siger Morten Winge.

Der har også tidligere været forslag om, at midlertidigt ansatte ikke skulle have adgang til at betale regninger. Det forslag blev dog taget af bordet igen, da det ville gøre tingene for besværlige for eksempel i forbindelse med barselsorlov.

– Det ville gøre det besværligt på de decentrale institutioner, hvor der ikke er mange, der har adgang til at betale regninger. Det er et spørgsmål om at balancere et fornuftigt kontrolniveau med fornuftige arbejdsgange, så der ikke bruges unødigt meget tid på at betale regninger, siger Morten Winge.

Yderligere kontrol

Derudover er der nu yderligere kontrolforanstaltninger på vej. Økonomiudvalget har siden foråret behandlet en sag om at skærpe kontrollen yderligere.

Der skal i fremtiden indhentes privat straffeattest på alle medarbejdere, der har adgang til økonomisystemer, lønsystemer og ydelsessystemer. Der skal også indhentes en reference, som skal indhentes ved, at man ringer til hovednummeret på den virksomhed, som står som reference og beder om at tale med den konkrete medarbejder. Man må altså ikke ringe til folks direkte numre.

Derudover skal en leder og den nye medarbejder skrive under på, at medarbejderen har fået instruktion i, hvordan reglerne er for at betale regninger.

Desuden skal beløbsgrænsen på 100.000 kroner af og til sættes ned, nogle gange helt ned til en krone, så alle regninger i en periode skal godkendes af en leder.

Udover disse nye kontroller, som administrationen har foreslået, har Økonomiudvalget overvejet at indføre yderligere kontroller. De overvejer således at beløbsgrænsen generelt sættes ned til 25.000 kroner, dog at enkelte enheder i kommunen kan have en højere grænse på op til 100.000 kroner.

De overvejer også at indføre stikprøvekontrol af oprettelse af nye leverandører i kommunens økonomisystem.

Sagen om den yderligere kontrol skal behandles på økonomiudvalgets møde i oktober og forventeligt på Kommunalbestyrelsens møde i samme måned.