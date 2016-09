Hjem til Glostrup

Materielgårdens placering i Rødovre var i sin tid tænkt som en nødvendig og kortvarig løsning i forbindelse med udbygningen og modernisering af bymidten omkring Gerdasvej. Men det kortvarige ophold i Rødovre blev på næsten 14 år.

Derfor var det en glad borgmester John Engelhardt, der kunne sige: ”Velkommen hjem!”

Den nye materielgård på Poul Bergsøes Vej markerer samtidig begyndelsen for et nyt og samlet Vej og Park. Arbejdspladsen har hidtil været delt op med en adskillelse af de to ”søstre” Vejvæsenet og Parkvæsenet. Fra nu af vil de to enheder være smeltet sammen til én enhed, som så får bedre muligheder for at udnytte og have gensidig glæde af hinandens ressourcer.

Den nye placering og sammenlægning vil gøre Vej og Park i stand til at udføre sine opgaver bedre samtidigt med, at arbejdspladsen har fået rum til at udvikle sig.

Et styrket arbejdsmiljø

Pengene til den nye materielgård blev bevilget til at forbedre arbejdsmiljøet i Vej og Park. John Engelhardt nævnte dog i sin tale til medarbejderne, at Vej og Park har fået mere end et bedre arbejdsmiljø med i købet:

– Vej og Park har fået bedre plads, bedre sikring af maskiner og udstyr, bedre overblik – og dermed bedre udnyttelse af Vej og Parks ressourcer, en mere optimal placering, og så er I ikke mindst kommet hjem til den kommune, hvor I hører hjemme. Tillykke med jeres nye og flotte materielgård.