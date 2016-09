Kampen mod KOL starter med, at man ved, man har det

Hvis flere skal opdage, at de lider af lungesygdommen KOL, skal flere kende symptomerne, reagere på dem og få et lungetjek hos deres læge.

Brøndby Kommune sætter derfor, som en del af en landsdækkende kampagne, fokus på sygdommen.

I Brøndby Kommune vil borgerne blandet andet kunne møde kampagnen to dage i uge 39 i Kvickly på Nygårds Plads, hvor det vil være muligt at høre mere om sygdommen, symptomer og rygestop. Desuden vil der være mulighed for at få målt sin lungefunktion og få lavet en kuliltemåling.

Flere skal til lægen

– Det er rigtig vigtigt at få udbredt kendskabet til symptomerne på KOL og at flere går til lægen og bliver undersøgt. Der er mange ting, man kan gøre for at bremse sygdommen, og hvis man opdager KOL i tide, kan man leve et godt liv med den, siger KOL-sygeplejerske Stine Lassen Nielsen i Brøndby Kommune.

Lungesygdommen KOL har de seneste år været en af de hyppigste dødsårsager på verdensplan, og i Danmark anslår man, at op mod 160.000 går rundt med sygdommen uden at vide det. Derfor sætter Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen i uge 38 og 39 fokus på sygdommen med den landsdækkende oplysningskampagne ”Pust liv i din hverdag”.

Sådan opdager du KOL

Udfordringen med lungesygdommen KOL er, at symptomerne tidligt i forløbet kan virke harmløse, og man kan vænne sig til dem eller bortforklare dem med fx dårlig form. Mange reagerer derfor ikke på symptomerne.

Symptomerne afslører

Men oplever man lungesymptomer i en periode på to måneder eller mere, er det vigtigt, at man får et lungetjek. Især hvis man er ryger eller er tidligere ryger eller har arbejdet i et erhverv med meget støv, damp eller røg.

Symptomerne på KOL er, hoste, pibende eller hvæsende vejrtrækning og at man bliver mere forpustet end sine jævnaldrende, når man bevæger sig.

Fakta om KOL

KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er en sygdom, hvor luftvejene forsnævres, og lungevævet bliver nedbrudt efterhånden, som sygdommen forværres. Både mænd og kvinder rammes af KOL. KOL er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark, og 16 mennesker dør på grund af KOL hver dag. KOL kan ikke helbredes, når man først har sygdommen. Men man kan mindske mange af sygdommens symptomer og følger ved at holde op med at ryge, tage inhalationsmedicin og være fysisk aktiv. Jo før man opdager KOL og bremser faldet i lungefunktion, jo bedre. Tabt lungefunktion kan nemlig ikke genvindes.

Man kan få målt sin lungefunktion, hvis man kigger forbi Kvickly onsdag den 28. september kl. 10-12 eller torsdag den 29. september kl. 15-17.