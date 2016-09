Kunst vises frem i mosen

Landskabet omkring Ejby Mose har ændret sig markant i løbet af de seneste 100 år. Først blev mosen udgravet af tørvegravere, og så blev den fyldt op igen af velfærdssamfundets affald. Og det er netop denne historie, om for eksempel affald, der er udgangspunkt for fem kunstværker, der bliver skabt specielt til Naturens Dag, søndag den 11. september.

Her udstiller de fem kunstnere Anja Franke, Anna Weber Henriksen, Dyveke Bredsdorff, Emilie Simon Hansen og Maj Horn, nemlig hvert deres værk.

For eksempel har Anja Franke fokus på affaldet i sin installation, der med spejle, der normalt bruge til overvågning i butikker eller til at skabe synlighed i trafikken, sætter fokus på det affald, der er ved at vokse ud af bakken i Ejby Mose.

Skabt af studerende

Hele udstilling er samlet af Anna Weber Henriksen, som hendes 4. års projekt på Det Fynske Kunstakademi. Hun bor selv lige ved siden af Ejby Mose og valgte området på grund af historien og mulighederne.

– Der sker noget andet, når vi står i naturen og betragter kunsten, end når vi står i et udstillingslokale. Vi kan pege hen på de relevante ting, siger hun.

En del af planen er, at de besøgende skal gå rundt i Ejby Mose og finde de fem kunstværker.

– Når man går rundt for at finde kunst, kan man også få øje på nogle af de ting i mosen, som man måske ikke lægger mærke til normalt, siger hun.

Hun har selv en lydinstallation med. Det fungerer på den måde, at der ligger et par høretelefoner klar, som man tager på, og så spiller de et bånd, som Anna Weber Henriksen læser op.

– Det er stedspecifik kunst. Det er kunst, der relaterer sig til, hvor det er placeret, både æstetisk og med sit emne. Værkerne er det, de er, fordi de står her. Et normalt maleri kan flyttes til at andet udstillingslokale og være det samme, det kan disse værker ikke. De er dedikeret til denne udstilling og kan kun opleves dette ene sted denne ene dag, siger hun.

Udstillingene foregår søndag den 11. september fra 11.00 til 15.00 i Ejby Mose. Kunstnerne vil være til stede i området.