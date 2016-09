Nordvangskolen skal renoveres

Der er sat ti millioner kroner af til at renovere Nordvangskolen i 2018.

– Vi må erkende, at vi har nogle skoler af ældre dato, der trænger til et løft. Som en lille kommune har vi ikke råd til at løfte så meget på en gang, men vi må tage det i mindre bidder. Søndervang har gennemgået en stor renovering og er blevet rigtig flot. Nordvang er det sted, hvor det trænger mest lige nu, siger Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hun mener, at de ti millioner kroner er tilstrækkeligt.

– 10 millioner er det rigtige beløb at bruge. Fundamentet for en flot skole er der jo, siger hun.

Også socialdemokraterne er glade for, at der bruges penge på skolen.

– Vi er tilfredse med, at der i 2018 iværksættes en større renovering af Nordvangskolen, siger Lisa Ward (S).

Ifølge punktet skal de gamle gymnastiksale i fremtiden anvendes til undervisning.