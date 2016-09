Områdeledelse på dagtilbudsområdet

Af

Karina Skytt,

på vegne af forældrebestyrelsen Ejbyvang,

Glostrup kommune er kommet med et ændringsforslag til omstrukturering til områdeledelse på hele dagtilbudsområdet i Glostrup.

Kommunen har en forventning om, at en besparelse på ca. 1.200.000 kr. årligt som følge af denne omstrukturering vil være svaret på at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Hvis omstruktureringen bliver en realitet, vil det betyde fyring af samtlige institutionsledere og (gen)ansættelse af tre nye områdeledere, der har ansvaret for de tre nye områder bestående af seks institutioner hver.

Områdelederens ansvar indbefatter drift, kvalitet i kerneydelserne i de enkelte institutioner og ansvaret for den pædagogiske udvikling. Den daglige pædagogiske leder i de enkelte institutioner står med personaleansvaret.

Kommunen forventer, at der vil blive flyttet mere ansvar, kompetencer og udvikling fra centerniveau til området.

Vi forældre i Ejbyvang frygter, at der vil ske en centralisering af ansvar som dermed rykkes længere væk fra den enkelte institution og de udfordringer, som de står med hver især. Vi mener, at der er brug for god og stærk ledelse i de enkelte institutioner, for at der er høj kvalitet i de enkelte dagtilbud. Vi mener, at medarbejdere trives og får mulighed for at arbejde med deres høje faglighed ved at have en faglig ledelse tæt på, og det får de ikke af denne omstrukturering. Den vil betyde, at ledelsen ikke er synlig i hverdagen for børn, forældre og medarbejdere. Det tror vi får betydning for, hvordan vores børn klarer sig videre i livet.

Så forældre og særligt forældrebestyrelser, vi må stå sammen, inden dette forslag får sin gang på jorden og hos politikerne.

Faglig og stærk ledelse ”tæt på” er vigtigt i de enkelte institutioner – for vores børns skyld.

Vores forældrestemmer skal høres, når et børneperspektiv skal formidles.