Ord som klynkeri hører ikke til i en konstruktiv dialog

Bjarne, Daniel, Kim, Mette og Stinna, forældrerepræsentanter, Egholmskolens bestyrelse

Som forældrebestyrelse på Egholmskolen har vi på vores første møde efter sommerferien drøftet sommerens debat om lærere på Vallensbæks skoler. Vi er som forældrerepræsentanter enige om, at vejen til gode skoler med høj kvalitet og trivsel er en konstruktiv dialog og gensidig respekt.

Vi må undres over, at vores borgmester finder det nødvendigt at ty til nedsættende tale og henvisninger til ledelsesstrategier, der hører fortiden til. Det er bestemt ikke i tråd med den linje vi som bestyrelse ønsker.

Vi har fuld tillid til, at vores dygtige og hårdtarbejdende lærere og pædagoger hver dag yder deres bedste!

Vi hylder dialogen og principperne om medindflydelse og demokrati som den danske folkeskole bygger på. Vi vil fortsætte vores gode og konstruktive dialog med både medarbejderne og ledelsen på Egholmskolen og håber at også kommunalpolitikkerne vil indgå i dette.

Henrik Rasmussen ønsker ikke at kommentere på læserbrevet.