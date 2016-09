Plejehjem til hjemløse skal undersøges

For omkring et år siden viste en tabel fra Social- og Indenrigsministeriet, at Glostrup Kommune var den kommune i Danmark, der havde flest hjemløse i forhold til indbyggertal.

Tallene viste sig at være behæftet med flere fejl, så Glostrup ikke toppede listen.

Nu skal Glostrup Kommune undersøge muligheden for at lave et tværkommunalt samarbejde om at anlægge og drive et plejecenter for hjemløse. Det var et punkt, som Enhedslisten gik meget op i at få med i budgettet.

– Det skal ikke kun være for Glostrupborgere. Når de hjemløse bliver plejekrævende, passer de måske ikke så godt ind på de normale plejehjem. Når man ser, hvor mange hjemløse der er i for eksempel København lige nu, kan man se, at det bliver en udfordring på længere sigt. Derfor kunne det være meget godt nu at sætte fokus på det nu, siger Robert Sørensen.