Skattelettelse og billigere pasning

Et af de store punkter i budgetaftalen – og det som i papirerne er placeret strategisk som det første punkt – er en nedsættelse af indkomstskatten. Den bliver sat ned til 23,6 procent, hvilket formentlig giver Glostrup den 5. laveste kommuneskat i Danmark.

– Vi har fået en opfordring fra KL om, at de kommuner der kan, skal sætte skatten ned. Det tror jeg de fleste i kommunalbestyrelsen godt kunne se fornuften i at gøre. Vi må jo alligevel ikke bruge alle de penge vi har, siger John Engelhardt (V).

Fra de andre partier er glæden for skattelettelsen mere begrænset.

– Vi er tilfredse med, at skattelettelsen kun er beskedne 0,1 procent og at vuggestue- og dagplejetaksten bliver sat ned, siger Lisa Ward (S).

Skattelettelsen er ikke vokset i Dansk Folkepartis kolonihave, siger Flemming Ørhem (DF).

– Nedsættelse af kommuneskatten med 0,1 procent er ikke vores idé, men da vi bruger alle de penge vi må, både på serviceudgifter og anlæg, er der ingen fornuftig grund til at opkræve kommuneskat, som vi alligevel ikke må bruge. I øvrigt er kommunens økonomi jo også blevet rigtig fornuftig, siger han.

Fordi Glostrup får en kompensation for en del af den tabte indtægt, når skatten sænkes, så koster det kun lige knap en million til næste år at sætte skatten ned. Kompensationen bliver dog gradvist aftrappet og i 2020 vil skattelettelsen koste 3,3 million.

Billigere pasning

Især de røde partier i kommunalbestyrelsen fremhæver takstnedsættelsen i vuggestuer og dagplejer. Fra næste år falder taksten i vuggestuer med 477 kroner til 2.978 kroner om måneden og for dagplejer med 382 kroner om måneden til 2.386 kroner om måneden.

– Enhedslisten har ikke et mål om, at skatten skal være så høj som mulig. Glostrup Kommune skal ikke være en bank. Men skattelettelsen skal ikke kun komme direktøren i Ejby til gode. Derfor er vi meget glade for, at vi har fået billigere pasning, så børnefamilierne kan få lidt mere. Det er der, det virkelig hjælper noget, siger Robert Sørensen.

De lavere takster for pasning koster to millioner kroner om året.