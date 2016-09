Spejdere inviterer Glostrups unge

Hvis du er mellem 12 og 16 år og bor i Glostrup, kan du komme til et event i Byparken på mandag den 26. september fra klokken 18:00-20:00. Programmet er fyldt til randen med spændende aktiviteter som for eksempel teater med dygtige skuespillere.

Eventet, som arrangeres af unge spejdere fra både Solvang og 1. Glostrup gruppe, er til for at få folk til at lære andre unge at kende, og få svar på spørgsmålet: Hvordan er det at være ung i Glostrup?

Kom og vær med – der er gratis saftevand og kage!