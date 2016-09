Spillemandsfest

Søndag eftermiddag er der koncert i Musisk Sal på Vestervangskolen i Glostrup. Det er musikskolen SpilOp, der kommer og spiller. Musikskolen Spil Op er en lille aftenskole for voksne, som blev etableret i efteråret 1986 under navnet Vestegnens Harmonika Klubs Aftenskole med Ina Kjelstrup som leder – Skolens navn blev ændret i 2001 til det nuværende: Musikskolen Spil Op.

– Vi spiller til folkedans – spiller rock – spiller Cajun og vi sætter det musikalske samvær i højsædet. De fleste kursister kender hinanden på tværs af holdene, og det giver et godt sammenhold i skolen, siger Ina Kjelstrup.

Festkoncerten er en del af fejringen af Glostrups 825 års jubilæum, men er også en fejring af musikskolen. Den fylder nemlig 30 år i år.

Alsidigt program

Koncerten bliver meget alsidig. Skolens undervisere stiller op både med og uden deres hold og laver en festkoncert.

John Priergaard med ”Anderledes harmonikaspil”, Lars Holm med ”Verdensmusik på dragspel”, Knud Kristiansen med ”Spil til folkedans”, Nisse Thorbjørn med ”Blues og mundharpe”, Øyvind Ougaard med ”Rock på harmonika”, Bente Kure og Leif Ernstsen med Sang, guitar og harmonika.

Koncerten spiller i Musisk Sal på Vestervangskolen, søndag den 25. september klokken 13.30 til 17.