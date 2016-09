Store sportsdrømme blev luftet

– Det var et fremragende arrangement, og kulissen kunne jo ikke være bedre.

Ordene stammer fra Morten Bødskov, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Som formand for udvalget og som Socialdemokraternes ordfører på området var han i juni med til at forhandle den nye planlov på plads.

Efterfølgende er planloven oftest blevet knyttet sammen med dens fokus på at skabe vækst i yderområderne i Danmark og de muligheder, planloven giver for at bygge i kystnæreområder.

Men et andet vigtigt begreb i loven er oplevelsesøkonomi; altså tanken om, at forberede muligheder for oplevelser og turisme kan skabe vækst.

Ikke kun i yderområderne, men over hele landet. Og disse tanker passer som fod i hose for Brøndby og de lokale politikers tanker om Sportsbyen omkring Brøndby Stadion, mener Morten Bødskov:

– Der er store muligheder i oplevelsesøkonomien, og det er dagens kamp (BIF-FCK, red.) et glimrende eksempel på. Det potentiale, der er, skal vi sørge for at hjælpe på vej.

Der er for Morten Bødskov således ingen tvivl om, at de rette betingelser for at få endnu større glæde af oplevelsesøkonomien i den grad er til stede i Brøndby:

– Der er nogle helt suveræne betingelser til stede i klubben. Der er en stor sportsklub, der er sportsorganisationerne omkring stadion og der er en kommune, der har nogle planer på området. Der er virkelig store muligheder.

Fokus på trafikken

Som Folkebladet flere gange har beskrevet, er der i forbindelse med de store kampe på stadion trafikale udfordringer.

Noget lignede kan gøre sig gældende, når man efter planen begynder at bruge stadion til flere aktiviteter, for eksempel koncerter.

Derfor er det også vigtigt at have fokus på dette, siger Morten Bødskov:

– Det er klart, at der er nogle udfordringer, når man har været på stadion. Det er en af de ting, der skal tænkes ind i det videre arbejde. Men derfor har vi også inviteret politiet med på stadion i dag, da de er en vigtig partner i det videre arbejde.

Godt forarbejde

Skal de muligheder, planloven giver, udnyttes bedst mulig, er det vigtigt, man ser på alle aspekter af projektet, siger Morten Bødskov:

– Der bliver nu holdt nogle møder, hvor Brøndby og et par andre kommuner bliver inviteret, og så ser vi på alle aspekterne af arbejdet for at få det bedste ud af det.

Men Brøndby er allerede godt i gang, hvis man spørger Morten Bødskov:

– Kommunen havde lavet et rigtig godt stykke arbejde inden. De har lavet en fin præsentation af tankerne om Sportsbyen, som passer rigtig godt ind i arbejdet. Derfor er jeg meget fortrøstningsfuld på kommunens vegne.

Giver muligheder

En af de øvrige deltagere i mødet på Brøndby Stadion forud for kampen mod FC København, var Erhvervs- og Vækstminister, Troels Lund Poulsen (V). Han var også godt tilfreds med mødet:

– Det er nogle spændende ting, man overvejer i Brøndby. Og planloven er et godt redskab til at øge mulighederne for oplevelsesøkonomien, mener Troels Lund Poulsen:

– Nu har vi vedtaget loven og skal så se på, hvordan den konkret kan styrke oplevelsesøkonomien i blandt andet Brøndby.

Regional udvikling

Borgmester i Brøndby, Kent Max Magelund (S), håber, at området omkring Brøndby Stadion, Sportsbyen, kan blive et kraftcenter for Brøndby, men også gerne for et større område:

– Jeg håber, vi med afsæt i planloven kan blive et regionalt udviklingsområde, og at vi kan bruge idrætten og oplevelserne til at skabe udvikling og vækst.

Bliver Sportsbyen udnævnt til regionalt udviklingsområde, giver det nogle særlige muligheder, siger Kent Max Magelund:

– Som regionalt udviklingsområde kan man bygge anderledes. Det kan for eksempel få betydning for planerne i forhold til Gildhøjhjemmet, men også for hele området.

Men de andre aktører, der allerede er i området omkring stadion, er også vigtige i det videre arbejde, siger Kent Max Magelund:

– Det er nu blevet besluttet, at Team Danmark bliver i Brøndby, og der er også andre store sportsaktører, der holder til i området. Det gør det til et naturligt sportscentrum.

I det hele taget skal der øget fokus på turisme og oplevelser i Brøndby, siger Kent Max Magelund:

– Vi er lige nu ved at undersøge, hvordan Brøndby kan blive mere attraktiv for turister, for eksempel om man kunne bruge sejlerhuset eller naturskolen mere til dette.

Bidrager gerne

En vigtig aktør, når der tales sportsby og oplevelsesøkonomi i Brøndby, er Brøndby IF.

For Brøndby IF A/S er nemlig hovedleverandør af sport og oplevelse i Brøndby, og efter mødet den 28. august var Jesper Jørgensen, administrerende direktør i Brøndby IF A/S, også optimistisk i forhold til tankerne:

– Sport og fodbold giver nogle fantastisk muligheder, og det bidrager vi i sagens natur gerne til at levere. Fodbold kan i den grad levere en oplevelse, hvilket i dag er en glimrende eksempel på.

Jesper Jørgensen er også positiv i forhold til det videre arbejde. Men mener, ligesom Morten Bødskov, at et vigtigt emne at holde fokus på, er parkering:

– Infrastruktur er et væsentligt emne at have fokus på. Det er der slet ingen tvivl om.

Og så fremhæver Jesper Jørgensen dialogen som et vigtigt redskab:

-Den lokalplan, der netop er vedtaget, og hvor der har været en god dialog mellem alle parter, er et godt eksempel på, hvordan arbejdet bør gribes an. Her bidrager vi naturligvis gerne.