Torv sendt i høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at omdanne torvet i Vejlegårdsparken til en legeplads/rekreativt område. I den forbindelse har der været afholdt en workshop med arkitektfirmaet Signal samt repræsentanter for naboer, daginstitutioner, cyklister, foreninger og lokale ildsjæle.

De mange input fra borgere, institutioner og foreninger er nu omsat til et skitseforslag, der efter høringsperioden vil blive behandlet i Børne- og Kulturudvalget i slutningen af september.

Herefter vil der blive lavet et egentligt projektforslag, der også skal politisk behandles.

På tværs af alder

Torvet vil ifølge planerne blandt andet understøtte leg og læring i form af sansebed med trædesten, klatrevæg på Stiens facade, plantekasser med beplantning samt små bakker med faldunderlag.

Skitsen lægger op til gensidig hensyntagen og giver mulighed for, at de helt små børn kan lære trafikregler i trygge omgivelser. Belysningen integreres i designet med fokus på tryghed om aftenen og i vinterhalvåret.

Skitseforslaget til det nye torv er i høring frem til den 14. september 2016