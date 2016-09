Uge 40 markeres med rockmusical

Ole Thestrup har instrueret, og skuespillerne er ædru alkoholikere eller pårørende til en. Så det er erfarne kræfter, der står bag det succesfulde temateater med stykket ”Da Jeppe blev bjerget”, som behandler alkoholmisbrug uden løftede pegefingre og med et smil.

Der er fart over feltet, når rockmusicalen kommer til Brøndby den 4. oktober i Kilden i anledning af uge 40, der traditionelt er den uge, Sundhedsstyrelsen kører kampagner mod alkoholmisbrug.

– Der er mange forskellige måder at få information om alkohol og misbrug ud på, og en rockmusical er en god, anderledes måde – hvor der både grines og grædes, fortæller Brøndby Kommunes alkoholkonsulent Lis Fjelsted, der glæder sig over, at midler fra Lænken og Brøndby Kommune har muliggjort, at den store teatertrup kan opleves gratis til to forestillinger i Brøndby.

”Da Jeppe blev bjerget” spiller i Kilden, Nygårdsplads 31, tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 13 og 19. Der er gratis billetter efter først-til-mølle, som kan rekvireres på Brøndbys tre biblioteker og på oplevbrondby.dk.