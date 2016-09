Voldsomme bilbrande i Brøndby og Glostrup

Kort før midnat søndag fik politiet meldingen om, at der var bilbrand ved en synshal og bilforhandler på Tjørnevangen i Brøndby Strand, fortæller Søren Puggaard, politikommissær ved Københavns Vestegns Politi.

Da Folkebladet taler med Søren Puggaard mandag, er politiet stadig i fuld gang med de kriminaltekniske undersøgelser, og det er derfor begrænset, hvad kriminalkommissæren kan fortælle. Men at der næppe er tale om almindelige drengestreger, tyder måden, branden er opstået på, siger Søren Puggaard:

– Der er et hegn, der er klippet op, og branden har flere arnesteder, så det er folk, der ved, hvad de gjorde, der står bag.

Måske. Måske ikke

Malmø og København har i den seneste tid været ramt af en række bilbrande. Men hvorvidt der er en sammenhæng med disse episoder, er det endnu for tidligt at sige, understreger Søren Puggaard:

– Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng, og i forbindelse med bilbrandene i København, så er der foretaget en anholdelse, så det er næppe ham. Men vi har naturligvis den brede pallette fremme i det videre arbejde.

Også i Glostrup

Cirka et døgn senere, nærmere bestemt natten til tirsdag kl. 02.08, modtog Vestegnens Politi en anmeldelse om brand i to køretøjer ved Glostrup Shoppingcenter.

Tirsdag morgen siger Brian Munck, vagtchef, i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi:

– Begge køretøjer var særdeles brandskadede, da politiet kom frem, men branden er nu slukket. Vi antager, at branden er påsat og hører gerne fra vidner, der måtte have set eller hørt noget.